Руснаци питат Путин: Петък е, можем ли да вадим вече алкохола?

Саркастични съобщения за кратко се появиха на голям екран в залата, където руският президент Владимир Путин провеждаше годишната си пресконференция и телефонен разговор по "директна линия", съобщава "Ройтерс".

"Не директна линия, а цирк", гласеше един такъв коментар.

Друг, използващ малкото и бащиното име на Путин, гласеше:

"Владимир Владимирович, вече е петък, можем ли да извадим алкохола?".

Нежеланите коментари се появиха на екрани, показващи входящи текстови съобщения, предназначени за Путин, на маратонското годишно събитие, за което обикновените руснаци биват насърчавани да задават въпроси.

Кремъл не коментира веднага появата им на щателно планираната и хореографирана пресконференция, гледана от милиони руснаци. Путин също не ги спомена.

В едно от съобщенията, намекващо за състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа Нова Гвинея.

Друго, визиращо управляващата партия на Путин "Единна Русия", гласеше:

"Като се има предвид живота в страната, е странно, че тя печели мнозинство на избори! Може би изборите са измислица?".