Руският президент Владимир Путин все още възнамерява да завладее цяла Украйна и да си върне части от Европа, които някога са принадлежали на Съветския съюз, дори докато текат преговори за прекратяване на войната, според доклади на американски разузнавателни агенции, цитирани от Ройтерс.

Тези доклади на практика противоречат на изявленията на американския президент Доналд Тръмп и неговите преговарящи относно мира в Украйна, според които Владимир Путин се опитва да сложи край на войната. Нещо повече, заключенията на САЩ са останали непроменени, откакто Путин започна пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Източниците твърдят, че оценките на американските разузнавателни служби до голяма степен съответстват на възгледите на европейските лидери, които смятат, че руският диктатор възнамерява да завладее цяла Украйна и териториите на бившите съветски републики, включително страни, които сега са членки на НАТО.

"Разузнаването винаги е показвало, че Путин иска повече. Европейците са убедени в това. Поляците са абсолютно убедени в това. Балтийските страни смятат, че те са първите, които ще бъдат обект на нападения", каза Майк Куигли, демократ и член на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ.

Русия се готви за война с НАТО

През септември 2025 г. холандският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви, че заплахите, идващи от Русия, не са насочени само към Украйна, но и към целия западен свят. Според него Москва преориентира икономиката си към състояние на война, разширява производството на оръжие и все повече мобилизира населението - мерки, необходими за текущите бойни операции. По този начин Русия се стреми да бъде готова за мащабна конфронтация с НАТО до 2030 г.

Според оценките на анализатори от Института за изследване на войната (ISW), Русия засилва тайните си атаки срещу Европа и вече е навлязла в нулева фаза на подготовка за евентуална война с НАТО.

На 17 декември беше регистриран първият случай на руски военнослужещи в униформа, преминаващи територията на страна от НАТО. Инцидентът се случи в Естония, където беше регистрирано нарушение на линията на контрол на река Нарва близо до язовир Васкнарва.

Ден по-рано вицеадмирал Майк Ътли от Кралския флот, който ръководи Съюзното морско командване на НАТО, заяви, че въоръжените сили на алианса в момента нямат устойчивостта да водят продължителна война. Той подчерта, че военните трябва да се подготвят за по-сложно бойно поле, от кибер заплахи до конвенционална война.

Междувременно Vanity Fair наскоро публикува интервю с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Според нея президентът на САЩ Доналд Тръмп не вярва, че Путин иска мир. И смята, че лидерът на Кремъл иска цяла Украйна.