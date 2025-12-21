IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Ушаков: Мирния план на Киев и Европа ни отдалечава от споразумени

Тристранни мирни преговори не се обсъждат, добави съветникът на Путин

21.12.2025 | 12:18 ч. 23
Reuters

Reuters

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон.

Свързани статии

В Ушаков добави и още едно важно нещо - не се предвижда тристранни мирни преговори между САЩ, Украйна и Русия.

“Към настоящия момент никой не е обсъждал сериозно тази инициатива и, доколкото ми е известно, тя не се подготвя“, заяви съветникът на Путин.

По-рано днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Пексов информира, че до края на 2025 г. в графика на Путин не е предвиден разговор с американския му колега Доналд Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мирни преговори войната в Украйна Европа САЩ преговарящи Юрий Ушаков тристранни преговори
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem