Ушаков: Мирния план на Киев и Европа ни отдалечава от споразумени

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон.

В Ушаков добави и още едно важно нещо - не се предвижда тристранни мирни преговори между САЩ, Украйна и Русия.

“Към настоящия момент никой не е обсъждал сериозно тази инициатива и, доколкото ми е известно, тя не се подготвя“, заяви съветникът на Путин.

По-рано днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Пексов информира, че до края на 2025 г. в графика на Путин не е предвиден разговор с американския му колега Доналд Тръмп.