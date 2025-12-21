IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дмитриев сподели, че преговорите за Украйна в Маями са конструктивни

Преговорите за постигане на мир продължават и днес

21.12.2025 | 10:43 ч. 7
Специалният пратеник на руския президент и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че разговорите за уреждането на конфликта в Украйна, които се водят в Маями със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Джаред Кушнер, са конструктивни.

"Дискусиите се водят конструктивно“, каза Дмитриев пред репортери, цитиран от ТАСС.

Разговорите за уреждането на конфликта в Украйна ще продължат в Маями в събота и неделя местно време, продължи руският пратеник.

"Те започнаха и продължават днес, а ще продължат и утре“, добави Дмитриев.

Кирил Дмитриев Маями мирни преговори войната в Украйна руска делегация Стив Уиткоф Джаред Кушнер
