Дмитриев сподели, че преговорите за Украйна в Маями са конструктивни

Специалният пратеник на руския президент и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че разговорите за уреждането на конфликта в Украйна, които се водят в Маями със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Джаред Кушнер, са конструктивни.
"Дискусиите се водят конструктивно“, каза Дмитриев пред репортери, цитиран от ТАСС.
Разговорите за уреждането на конфликта в Украйна ще продължат в Маями в събота и неделя местно време, продължи руският пратеник.
"Те започнаха и продължават днес, а ще продължат и утре“, добави Дмитриев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.