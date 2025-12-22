Украински дронове повредиха два кораба в руския град Краснодар

Два кораба и два кея бяха повредени при украинска атака с дронове в руския Краснодарски край, казаха днес властите в региона, цитирани от Ройтерс.

Всички екипажи на корабите от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край в публикация в приложението „Телеграм“. Повредите са предизвикали пожар, който е обхванал площ от 1500 квадратни метра, добавиха властите.

Украйна често нанася удари с дронове в Краснодарския край, като взима на прицел рафинерии, складове за гориво, пристанища и летища, посочва Ройтерс. Този регион е от жизненоважно значение за енергийния износ и военната логистика на Русия, граничи с Крим и се намира в обсега на дроновете от Южна Украйна.

Село Волна се намира в близост до Кримския мост над Керченския проток, който е основна артерия за руските сили, тъй като свързва континенталната част с Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 година.

(БТА)