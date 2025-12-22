Елеонора от Радомир с рекорд: залавяна 100 пъти за кражби в Мадрид

130 нашенски и румънски първокласни джебчийки се вихрят в испанската столица. Останалите се учат на занаят от тях.

Българската Елеонора от Радомир държи рекорда сред мургавите джебчийки в Мадрид. 24-годишната мома от рода на Кардарашите е залавяна повече от 100 пъти да обира туристи в испанската столица, но досега не била и един ден в затвора, съобщи NOVA.

Mреди 2 месеца доброволци в Мадрид публикуваха в социалните мрежи снимките на 130 жени на възраст от 15-годишни до пенсионерки. Над 90 процента от тях са от България и Румъния и шетат предимно в магазините за дрехи, в асансьори в молове и други обществени сгради, по автобуси и в метрото. С лова на джебчийките се занимава не толкова испанската полиция, колкото граждански патрули от младежи. Те вече добре познават контингента, снимат акциите им и залавянето им с телефоните и пускат записите в интернет, за да предупреждават разсеяните граждани.

Елеонора и нейните колежки обаче са на свобода, тъй като според испанските закони кражба или 100 кражби до 400 евро се считат за маловажни, срещу извършителите не се води дело, а се отървават само с глоба от 200-300 евро. Някои от заловените дори не плащат и тази глоба, а като видят зор от гражданските патрули и частните охранители, се местят в Барселона, Лондон, Париж или Рим.

Друга особеност на испанските закони е, че ако се заселиш в необитаем апартамент или къща, можеш да си живееш там, докато не дойде полицията и общинските власти да те изведат насила. Смята се, че повечето джебчийки и техните семейства окупират точно такива имоти и си живеят там, без да плащат наем или битови сметки, докато собствениците изпищят и се задействат тромавите държавни и общински машина, за да изхвърлят навлеците.

С крадените пари купуват, строят и обзавеждат къщите си в България, стана ясно още от тв репортажа, който показа спретнатия дом на Еленора в Радомир.