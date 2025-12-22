Дали Китай е получил германския брониран автомобил Boxer от Украйна?

Китай се превърна в високотехнологична суперсила, която се конкурира дори със Съединените щати в ключови технологични области. Въпреки това, основата на възхода на Китай беше до голяма степен изградена върху технологиите и възможностите за клониране на Америка и Европа. Дори и днес, въпреки бурния растеж на местните иновации и производство, понякога Китай просто предпочита да копира технологии и платформи от Запада.

Това изглежда е точно това, което Пекин направи наскоро с германското многофункционално бронирано превозно средство Boxer. Китайците са построили брониран транспортен средство (APC), което изглежда точно като германското Boxer – с V-образна конструкция на корпуса, модулна структура и бронирана кабина на водача. Това е потвърдено въз основа на снимки на превозното средство, което се тества в китайската индустриална зона Баотоу, пише Брандън Уайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Спекулира се, че след успешното тестване тази германска имитация ще бъде използвана като експортен модел за растящата (и все по-конкурентна) индустрия за износ на оръжие в Китай. Defence-Blog, издание за индустрията, твърди, че „платформата може да служи като модулна тестова база за куполни и оръжейни системи, съвместими с вариантите на Boxer, експлоатирани от международни клиенти“.

Китай копира оръжейната индустрия на Германия

Ето един класически пример за това как Китай следва по-скъпите си западни конкуренти – в този случай германските производители на оръжие – и се опитва да срине пазара с евтини копия на германската система. (Малко вероятно е китайската версия да е толкова добра, колкото германския оригинал; германското инженерство все още е без конкуренция).

Но като правят тази система и нейните компоненти идентични с германската система, оръжейните индустриалци в Пекин се надяват да се конкурират за изключителен пазарен дял в Близкия изток, като предлагат подобен продукт на много по-ниски цени.

Външният дизайн на превозното средство, включително споменатият по-горе V-образен корпус, е огледален образ на германската система. Отвъд тези повърхностни прилики между неназованото китайско БТР и германското Boxer обаче малко се знае за вътрешните механизми на китайската платформа.

Например, забележимо липсват маркировки или фирмени лога на китайската система, което означава, че превозното средство все още е в експериментална фаза и може да не стигне до етап на масово производство.

Остава загадка как китайците са успели да копират толкова точно модулния дизайн на германския боен брониран транспортен автомобил Boxer. В крайна сметка, няма данни за официални покупки на германския БТР от страна на китайците.

Тук обаче нещата стават интересни.

На 14 януари Берлин потвърди доставката на девет боксови RCT30 пехотни бойни машини (IFV), „интегрирани с мобилен център за управление на огъня в Украйна“, според Army Recognition, друго издание за отбранителната промишленост. Тези машини трябваше да бъдат използвани от Украйна за много специфични задачи, включително командване и контрол, както и наземни операции срещу дронове.

Медийните репортажи през последните 12 месеца за състоянието на тези девет бронирани машини за превоз на войници са странно неясни. Повечето доклади, като например анализа на Army Recognition, показват, че системите са били доставени в Украйна през януари тази година. Няма други новини или доклади за деветте превозни средства, които да са били оповестени публично.

Това е чисто спекулативно, но е възможно поне някои от тези превозни средства, произведени в Германия, да са били заловени от руските сили по време на интензивните сражения по фронта в Украйна. Както и при голяма част от предоставеното от НАТО оборудване, пленено от руските сили, възможно е пленените Boxer да са били изпратени обратно в Русия, където са били споделени или продадени на китайски производители на отбранителна техника, които след това незабавно са клонирали Boxer в индустриалната зона Баотоу във Вътрешна Монголия.

В края на краищата, как иначе китайците са успели да откраднат германския дизайн, ако няма данни за директна покупка на Boxer от Германия от страна на Китай?

Трудно е да се повярва, че копията биха могли да бъдат толкова добри, ако китайците просто бяха откраднали чертежите на превозното средство. По-правдоподобен сценарий е, че трета страна е споделила системата с тях. И може би тази трета страна е Русия, която е в много близък съюз с Китай – а Пекин е отчаян да надникне под капака на много системи на НАТО.

Китайските копия са сериозен проблем за Германия

Независимо от това как са успели да се сдобият с усъвършенствания германски БТР, факт е, че – поне на пръв поглед – китайците са го копирали и сега ще използват своите копия на Boxer, за да понижат цената на Boxer и неговото спомагателно оборудване.

Това от своя страна ще навреди на конкурентното предимство на Германия на световния пазар за износ на оръжие за тази конкретна система... давайки предимство на китайските производители на отбранителна техника.

И кой знае какви други усъвършенствани системи на НАТО, заловени в Украйна, руснаците споделят с Пекин?