Токсични изпарения от самолетите са причина за смъртта на пилотите и екипажа

Рон Уейланд, пилот на American Airlines, беше на 54 години и в добра физическа форма, когато мистериозно загуби способността си да играе пинг-понг. По време на игра с жена си и двама съседи през октомври 2016 г., Уейланд замахна и изпусна топката, докато се опитваше да сервира. Той пропусна лесни удари, които обикновено би отразил.

Няколко седмици по-късно, след коктейл в дома на приятел в Лейк Уорт, Флорида, той започна да говори неразбираемо.

Уейланд направи последния си полет през май 2017 г., след като имаше проблеми с обявяването на пътниците. През юни същата година му беше поставена диагноза амиотрофична латерална склероза, или ALS, бързо прогресиращо невродегенеративно заболяване, което убива мозъчните клетки, необходими за контролиране на мускулите в тялото.

Уейланд почина на 14 януари 2019 г.

Два месеца преди мача по пинг-понг Уейланд забелязал силна миризма на моторно масло, докато рулирал своя Boeing 767 по пистата на международното летище в Маями. Той прекъсна полета, разтовари пътниците и остана на борда, за да помогне на механиците.

Докато двигателите работеха, миризмата се върна, заедно с гъсти облаци дим, които му пречеха да вижда по-далеч от първите 15 реда.

Инцидентът беше това, което в бранша се нарича „събитие с дим“, когато изтичане на синтетични масла или други течности в двигателите на самолета произвежда токсични газове, които се освобождават в кабината и пилотската кабина чрез въздухопровода.

Ефектите от събитията с дим често са краткотрайни, леки или изобщо не се проявяват. Но на някои пътници и членове на екипажа са диагностицирани дълготрайни и тежки заболявания.

В най-крайните случаи, включително този на Уейланд, събитията с дим са били фатални.

В правния си отговор на иска на Уейланд, Боинг отрече твърденията, като отбеляза, че проектите на самолетите му – включително системата за отвод, която изсмуква въздух от двигателите в самолета – от десетилетия са одобрени за употреба от Федералната авиационна администрация.

През последните години се наблюдава рязко увеличение на сигналите за случаи на изтичане на дим. The Wall Street Journal съобщи през септември, че сред най-големите авиокомпании в САЩ те са се увеличили почти 10 пъти през 2024 г. в сравнение с десетилетие по-рано, въз основа на анализ на над един милион т.нар. доклади за трудности в обслужването, подадени в базата данни на FAA.

Макар че съществуването на случаи на изтичане на дим не се оспорва, възможността те да доведат до сериозни заболявания – и дори смъртни случаи – е предмет на ожесточени спорове.

В изявление говорителката на Boeing каза:

„Въздухът в кабината на самолетите на Boeing е безопасен.“ Тя каза, че изследователи и правителствени агенции са провели редица проучвания, които показват, „че нивата на замърсители в самолетите са като цяло ниски и че стандартите за здраве и безопасност са спазени“.

Не мога да го игнорирам“, каза Франк ван де Гут, холандски съдебен патолог, който заяви, че е извършил аутопсии на 18 членове на екипажа, които са показали признаци на токсично излагане.

Грегори О'Шаник, специалист по медицина на мозъчни травми от Ричмънд, Вирджиния, е лекувал членове на екипажа на самолети за сериозни травми, които според него са причинени от токсично излагане на въздействието на химикали в търговски самолети.

Той също така е установил, че има ясни паралели между симптомите на членовете на екипажа и тези, които е открил при войници с мозъчни травми, причинени от излагане на въздействието на химикали и експлозии на бойното поле.

И в двете групи връзките между тежките травми на главата и животозастрашаващите мозъчни заболявания, включително АЛС, деменция, мозъчни тумори и остра депресия, са „изключително добре свързани и асоциирани“, казва О'Шаник, който в продължение на 14 години е бил медицински директор на Американската асоциация за мозъчни травми.

О'Шаник, Ван де Гут и други медицински специалисти, включително Майкъл Фрийман, професор по съдебна епидемиология в университета в Маастрихт, се съгласиха с позицията на индустрията, че пряката причинно-следствена връзка не е доказана, отчасти защото компаниите са възразили срещу поставянето на монитори за качеството на въздуха в самолетите. Но те също така подчертаха спешността на тази работа.

През 2021 г. изследователи от Университета на Калифорния в Бъркли установиха, че острата експозиция на химикалът формалдехид води до 78% увеличение на риска от развитие на АЛС и 71% увеличение на риска от рак на мозъка. Миналата година формалдехидът беше идентифициран в проучване, финансирано от FAA, като многократно надвишаващ насоките за професионална експозиция, дори когато в въздуха се смесват малки количества масло.

Отделно проучване, проведено от Харвард през 2024 г., установи, че пилотите имат четвъртата най-висока смъртност от Алцхаймер от 443 професии в САЩ.

Макар ALS да е едно от по-сложните невродегенеративни заболявания, изследователите са все по-уверени, че всеки може да развие заболяването, ако натрупа – или бъде изложен на – достатъчно фактори, за да достигне критична точка.

Наличието на податливи гени е един от тях.

Други включват множество видове експозиции, свързани с изпарения: химикали, които се съдържат както в пестициди, така и в моторни масла; високи нива на ултрафини частици и разтворители като формалдехид; и мозъчна травма.

На 17 юли 2015 г. Джеймс Андерберг е пилотирал полет на Spirit Airlines от Чикаго до Минеаполис и обратно, с планове да отиде след това в Бостън. По време на първите две части от полета той и първият офицер Ерик Телман забелязали миризма на мръсни чорапи – индикатор за дим – която се разпространявала в Airbus A319 точно когато започнали спускането.

На 4 септември Андерберг отива в местна болница с оплаквания от треперене в ръцете и краката и тежка безсъние.

На следващия ден, след като според твърденията се е държал агресивно към една жена на улицата на километри от дома си, жената се обадила на полицията. Когато полицаите пристигнали, забелязали, че 53-годишният пилот се мъчел да отговори на елементарни въпроси.

На земята, с ръцете си белезници зад гърба, Андерберг е получил фатален сърдечен удар. Това се е случило точно 50 дни след излагането му на въздействието.

При аутопсията му, лекарите са открили възпаление на сърдечния мускул, както и токсично ниво на болкоуспокояващи в кръвта му. Но лекарят, извършил аутопсията, е бил категоричен: лекарството не обяснява напълно неадекватното му поведение и симптомите му от предния ден.

Причината за смъртта му беше определена като неясна, като медицинският следовател заяви, че не е възможно да се потвърди или изключи ролята на излагането му на токсични изпарения в самолета.

През април тази година изследователи в Италия описаха редица сърдечни увреждания, причинени от токсично излагане на набор от химикали, открити в изгоряло моторно масло. Списъкът съвпадаше почти напълно с този в аутопсията на Андерберг.

Година преди смъртта на Андерберг, 34-годишният стюард на British Airways Матю Бас се наслаждавал на пица и напитки с колеги, когато отишъл да си почине и изведнъж спрял да диша. През предходните седмици той беше отслабнал необяснимо, имаше проблеми с координацията и се чувстваше почти постоянно уморен.

Аутопсията установи възпаление в периферната нервна система и сърдечните мускули на Бас – подобно на това на Андерберг. И двете състояния съвпадаха с тези, открити при друг член на екипажа на British Airways, Ричард Уестгейт, пилот, починал няколко години по-рано на 43-годишна възраст. Семейството на Уестгейт твърдеше, че лошото му здраве е било причинено от изпарения.

61-годишният Дейвид Дънлап е пилот на военни и търговски самолети от 1987 г. Едва след като започна работа като пилот за JetBlue през 2005 г., той за първи път се сблъска с миризмата на мръсни чорапи.

Около 2016 г. той и колегите му започнаха да забелязват миризмата по-често

и едновременно с това започнаха да чуват все повече истории за колеги от JetBlue, които са отнели живота си.

Резултатите показаха, че между 2016 и 2019 г. процентът на самоубийствата сред пилотите на JetBlue е бил два пъти по-висок от този на същата възрастова група в националната популация. Проучването установи и по-висока обща смъртност в сравнение с друга голяма авиокомпания в САЩ, която не беше назована.

Проучвания показват, че травми на главата, подобни на тези, които екипажите претърпяват от токсичния въздух в самолетите, увеличават вероятността човек да развие „някакъв вид депресия или афективно разстройство“ в течение на живота си, и често по-рано, каза О'Шанник, специалист по мозъчни увреждания.

В типичните случаи излагането уврежда фронталния лоб на мозъка, което забавя когнитивните функции, нарушава контрола над импулсите, ограничава производството на допамин и влияе на настроението. Комбинацията от тези фактори увеличава риска от самонараняване.

В началото на януари 2018 г. American Airlines обяви търсене на пилот, който да отведе екип за поддръжка до Аруба. Там бе блокиран самолет Airbus A330, след като масло се беше изтекло в системата за подаване на въздух.

Дори и със спомагателния двигател изключен, димът отново се разпространи в самолета. По-късно се оказа, че механиците в Аруба са идентифицирали грешния двигател за поправка, според записите за поддръжка.

През следващите три нощи съпругът на Даян се оплакваше от болки в мускулите и главата. През следващия месец той отслабна с около 13 кг.

Убедени, че упадъкът на Лакцко се дължи на инцидента с изпаренията, Даян и някои от приятелите му платиха, за да замразят част от мозъчната му тъкан, с крайната цел да я изпратят за токсикологичен анализ.

Бившата стюардеса на US Airways Силвия Бейрд беше една от седемте пилоти и стюарди, които бяха изложени на силно задимяване в Боинг 767 през януари 2010 г.

Миризмата започна, докато самолетът се движеше по пистата. Няколко пътници от икономична класа поискаха лед, за да облекчат внезапните си главоболия, а след това няколко от тях започнаха да повръщат. В първа класа пътниците бяха толкова неподвижни, че кабинният екипаж спря, за да се увери, че всички дишат.

В рамките на 18 месеца след този полет шестима членове на екипажа бяха диагностицирани с химически предизвикано мозъчно увреждане от различни лекари в различни щати.

Трима, включително Бейрд, са претърпели инсулти. Други двама са починали от рак. Трети, техният капитан, се е самоубил.