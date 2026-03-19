Става сериозно, Кейти Пери и Трюдо искат отношенията им да проработят

Кейти Пери и Джъстин Трюдо са решили да направят така, че връзката им да проработи. 41-годишната певица и 53-годишният канадски политик започнаха романтичните си отношения през юли 2025 г. И искат нещата да проработят, въпреки предизвикателствата, пред които са изправени.

"Приоритет и за двамата е стабилността за децата. Кейти и Джъстин трябва да са гъвкави, за да накарат връзката да проработи. Те пътуват, когато могат, за да прекарат време заедно. Динамиката на връзката от разстояние никога не е била изненада за тях", коментира източник на "People".

Изпълнителката има 5-годишна дъщеря Дейзи Доув от бившия си Орландо Блум.

Джъстин пък има син Хавиер на 18 г., дъщеря Ела Грейс на 17 г. и син Хейдриън на 12 г. от бившата си Софи Грегъри.

Източникът казва още, че двойката "разбра от началото, че животите им са сложни и че това няма да е най-лесната връзка логистично.".

Въпреки това, Пери и Трюдо "наистина искаха да видят накъде могат да се развият нещата и са решени да направят така, че да проработят".

