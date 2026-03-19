След събитията в Залива: Дубай, Рияд, Бахрей спешно искат българска спецпродукция

Изминалата 2025-та година беше по-добра от 2024-та по отношения на запитвания и износ на българската отбранителна индустрия. Покупки обаче продължава да няма от българската армия, което е притеснително. Виждаме какво се случва по света, но у нас изглежда да липсва стратегия и виждане как да продължим напред. Това каза инж. Петър Георгиев, съпредседател на сдружение "Българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Стандартите на НАТО и българската оръжейна индустрия

„Някои политици си позволяват да говорят, че българската отбранителна индустрия не отговаря на стандартите на НАТО, което категорично не е така“, коментира гостът. Програмата SAFE на стойност 3,2 милиарда включва девет проекта и за съжаление в нито един от тези проекти не е спомената за българската отбранителна индустрия – нито за обучение, нито за поддръжка", обясни гостът.

Той допълни, че всяка година секторът намира нови пазари. И те са много повече в сравнение с традиционните такива. Всяка година отбранителната ни индустрия разширява пазарите – особено сега след събитията в Персийския залив. Последните седмици има сериозен брой запитвания от държави, които са икономически развити - Дубай, Рияд, Бахрейн.

Според събеседника всеки в сектора се спасява поединично и създава нова продукция, за да може българската отбранителна индустрия да бъде запазена. След войната в Близкия изток износът към региона драстично ще се промени и ще се увеличи. Видяхме какво стана с Ирак и Либия и макар войната да е добра за бизнеса, по-добре конфликтът да приключи по-скоро.

Какво се търси на пазара: дронове и анти-дрон системи

Войната вече се промени и не е като тази, която сме чели по книгите. С навлизането на дроновете нещата станаха коренно различни. Питания номер едно са за дронове и анти-дрон системи. Ние виждаме как един Иран се защитава срещу доста по-добре въоръжение армии. Войната трябваше да свърши за няколко дни.

„Пътят, по който трябва да върви нашата индустрия, трябва да минава през съвместна работа с държавата“, категоричен е гостът. Ако тези, които трябва да водят, не мислят за индустрията, тогава трудно ще има резултати. Правят се опити за партньорства с европейски компании, но това отново изисква сътрудничество с Министерство на отбраната и държавата.

Събеседникът сподели, че предстоящото изложение „Хемус“, което ще се проведе в Пловдив, се очертава като едно от най-силните събития за сектора тази година.

