Израел задълбочава сътрудничеството си с Гърция и Кипър в сферата на сигурността

Израел се съгласи да задълбочи сътрудничеството в сферата на сигурността с Гърция и Кипър, каза израелският премиер Бенямин Нетаняху след тристранна среща в Йерусалим с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис, предаде Ройтерс.

Тримата участваха в съвместна пресконференция след тристранната среща на върха в Йерусалим днес.

Нетаняху посочи, че трите държави възнамеряват да развият Икономическия коридор "Индия – Близкият Изток – Европа“ (IMEC) – инициатива за свързване на Индия с Европа през Близкия изток по море и с железопътен транспорт.

Христодулидис потвърди подкрепата си за енергиен интерконектор от Европа и Република Кипър до Близкия изток и по-нататък и подчерта, че проектът остава ключов приоритет за Гърция, Кипър и Израел.

Той допълни, че може да бъде направено повече за сътрудничеството с Израел в областта на борбата с тероризма и сферата на киберсигурността и енергийната безопасност.

Мицотакис отбеляза, че Гърция е "готова да помогне“ за възстановяването на Газа след края на конфликта.

Освен това Нетаняху заяви, че Израел е наясно, че Иран наскоро е провел "учения“ и добави, че ядрените дейности на Техеран трябва да бъдат обсъдени с американския президент Доналд Тръмп, но не даде повече подробности.