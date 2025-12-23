Русия твърди, че Купянск е обкръжен, ситуацията на терен е различна

През последните седмици висши руски служители заявиха, че са постигнати значителни успехи на бойното поле в Украйна. Руският президент Владимир Путин дори цитира тези успехи в подкрепа на нежеланието си да преговаря за мирно разрешаване на конфликта, който продължава вече почти четири години.

Въпреки това не всичко на място се развива така, както го описва Кремъл. Всъщност, на фона на историите за руски успехи в няколко части на фронтовата линия, украинската армия започна локализирана контраофанзива около ключов град, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Украинска контраатака в Купянск

В началото на декември украинската армия започна контраофанзива в северозападната част на Купянск.

„През последните седмици украинските сили проведоха операции по прочистване в града и оспориха руските логистични операции за снабдяване в околността“, оцени британското министерство на отбраната в скорошна актуализация на разузнавателната информация за хода на боевете.

Украинският президент Володимир Зеленски дори посети Купянск лично, за да покаже, че украинските сили все още контролират по-голямата част от града. Според информации украинският лидер е стигнал на около 1,6 км от руските позиции и само на 500 метра от районите, където се водят боеве.

„Това следва неточното твърдение на руския началник на Генералния щаб Геримов от 20 ноември 2025 г., че руските сили са поели контрола над Купянск, и неточното твърдение на руския президент Путин от 12 декември 2025 г., че руските сили са обградили Купянск, и предполагаемата покана към медиите да посетят града“, заяви британското министерство на отбраната.

Украинската армия продължава да удържа позициите си в центъра на града, въпреки че руските сили атакуват по фланговете и предприемат набези в предградията. Всъщност руската армия фокусира голяма част от вниманието си върху южните предградия на Купянск, като постига постепенни тактически успехи в района.

„Руските сили продължават да провеждат ежедневни атаки и да се опитват да проникнат в Купянск от север, както и да използват река Оскил, която тече от север на юг по източния фланг на града“, оцени британското министерство на отбраната.

Купянск беше един от първите украински градове, които паднаха в ръцете на руснаците в първите дни на войната през февруари 2022 г. Въпреки това, изненадваща и изключително успешна украинска контраофанзива през септември същата година освободи Купянск и десетки други украински градове и села в източната и южната част на страната.

Руски жертви в Украйна

Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.

Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1120 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 1 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)

Материалните загуби също са значителни. Руските сили са загубили приблизително 109 безпилотни летателни апарата, 64 тактически превозни средства и горивни резервоари, 10 артилерийски оръдия и 2 бойни машини на пехотата. Като цяло, руските сили са загубили десетки хиляди тежки оръжейни системи в почти четиригодишния конфликт.