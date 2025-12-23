Смел пробив: Украйна унищожи два самолета в охранявана руска база

Украйна заяви, че е унищожила два руски самолета в хангар, прониквайки незабелязано. Това се добавя към дългата поредица от твърдения на Украйна за унищожени руски самолети. Самолетите се оказаха уязвими в тази война, дори когато са в базите си, което предизвика известна загриженост в Запада. Украйна заяви, че е унищожила още два руски изтребителя, прониквайки в хангар на летище през уикенда, като оценява общата стойност на унищожените самолети на до 100 милиона долара, пише Business Insider.

Тези удари се добавят към големия брой руски самолети, които Украйна твърди, че е успяла да порази дори в бази, намиращи се на стотици километри от фронтовата линия. Business Insider не успя да потвърди независимо твърдението на Украйна.

Унищожаването на самолети от Украйна е попречило на Русия да бъде ефективна във въздуха при нашествието си в Украйна. Това също така предизвика загриженост сред западните военни сили относно доколко добре могат да защитят собствените си активи, ако потенциални противници като Русия и Китай използват подобни тактики срещу тях.

Украйна твърди, че е свалила 2 руски самолета Су-30

Украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи за унищожаването в понеделник, като заяви, че операцията е извадила от строя два руски самолета Су-30.

То сподели видеозапис, който изглежда е заснет вътре в хангар, показващ номерата на опашката на два самолета, вътрешността на пилотската кабина и пламъци вътре в поне един самолет.

ГУР заяви, че агент е успял да влезе в летището близо до град Липецк в западната част на Русия, да атакува самолетите в хангара и след това да напусне летището незабелязано, благодарение на проучването на маршрута на патрула и графика за смяна на охраната.

Су-30 е двумоторен изтребител, проектиран в Съветския съюз. ГУР първоначално заяви, че са били ударени Su-30 и Su-27, но по-късно ревизира информацията си и заяви, че са били два Су-30.

Той заяви, че атаката е била планирана в продължение на две седмици и е била проведена от агент, свързан с движението за съпротива, което се противопоставя на руската инвазия. В Русия и в окупираната от Русия Украйна има множество съпротивителни групи, които се противопоставят на войната и са поели отговорност за саботажни атаки срещу Русия.

Украйна вече е успявала да унищожи руски самолети, като е изпратила свои хора в близост до руски военновъздушни бази. По-рано тази година тя проникна с повече от сто дрона на руска територия и ги изстреля в близост до ключови военновъздушни бази, поразявайки десетки самолети в рамките на операция „Паяжина“.

Това предизвика загриженост за начина, по който Западът може да защити своите въздушни активи, включително тези в близост до Китай.

Украйна също отбеляза друга голяма победа през уикенда, като в събота Службата за сигурност на Украйна съобщи, че дронове са ударили два руски самолета Su-27 на летище.

Борба за контрол над въздушното пространство

Войната в Украйна е ожесточена битка за контрол над въздушното пространство, като никоя от страните не успява да постигне пълно въздушно превъзходство. Това допринесе за това, че войната сега е бавна битка, като нито една от двете армии не може лесно да предприеме големи атаки или да бомбардира позициите на другата.

Украйна е използвала нови и иновативни средства за удари срещу руски самолети, включително чрез разработването на дронове с голям обсег и морски дронове, които според нея са унищожили руски самолети за първи път в историята.

Русия също е успяла да унищожи украински самолети по време на войната и е демонстрирала собствената си способност да провежда удари с голям обсег. Тя изпраща огромни вълни от дронове и ракети в цяла Украйна, удряйки както военни, така и граждански цели.

Войната беше и сигнал за тревога за Запада. Западът не е водил такава война от десетилетия, а вместо това е участвал в конфликти, като операции за борба с бунтовниците, където е имал големи предимства пред противниците си, особено във въздуха.

Западът, от края на Студената война, не е инвестирал много в наземни системи за противовъздушна отбрана, които са ключови за спирането на атаките, характерни за тази война. Инвестициите в тях сега са приоритет за НАТО.

Друг проблем за Запада е, че тази война показва как евтини дронове, струващи хиляди долари, могат да унищожават самолети и друго модерно оръжие, струващо милиони.

Видовете противовъздушна отбрана, на които САЩ и техните съюзници се фокусират от десетилетия, са неустойчиви. Например, една прехващаща ракета за американската система за противовъздушна отбрана Patriot струва 7 милиона долара. Изстрелването на десетки такива ракети, за да се спре атака от евтини дронове, е позиция, в която никоя западната армия не иска да се намира.

НАТО проучва много по-евтини системи за отбрана, за да спре атаките с дронове и да защити активи като бази, като се учи от някои от технологиите, разработени от Украйна.