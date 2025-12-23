Тийнейджър от Тексас уби връстник заради вейп

Ученик от гимназия в Тексас е обвинен, че е намушкал смъртоносно свой съученик с ножици заради вейп устройство за 21 долара.

В сряда, 17 декември, 18-годишният Ондре Леброн Димънд Матюс от Бейтаун е арестуван и обвинен в убийство във връзка със смъртта на 16-годишния Андрю Майсмър, според наказателната жалба, цитирана от People. Той е задържан срещу гаранция от 3 млн. долара и има насрочено следващо явяване в съда на 7 януари.

В съда на 19 декемвр,и прокурорите описват как според записи от охранителни камери двамата - приятели - влизат заедно в клас около 10:30 ч. и изглеждат в добри отношения. Малко след това, по думите на прокуратурата, първо Майсмър (втори гимназиален клас), а след него Матюс (последен гимназиален клас) искат разрешение от учителя да отидат до тоалетната.

Според обвинението в тоалетната избухва спор за вейп, за който Матюс твърдял, че Майсмър е откраднал. Матюс казал на полицаите, че е последвал Майсмър, претърсил го и взел ножици, които поставил в колана си.

След това двамата отиват в празна лабораторна стая, където ученичка чува Матюс да обвинява Майсмър и да му казва, че му дължи около 21 долара. По думите ѝ Матюс ударил Майсмър и двамата започнали да се бият. Матюс твърди, че Майсмър го е ударил два пъти по главата и се уплашил, че ще бъде пребит от по-едър от него човек, извадил ножиците и го намушкал.

Ученичката видяла много кръв да изтича от врата на Майсмър. Чувайки виковете ѝ, учителят влязъл и видял Матюс да държи Майсмър около врата, след което се опитал да го дръпне. Майсмър е транспортиран с хеликоптер до болница, където по-късно е обявен за починал. Властите съобщиха, че причината е прободна рана във врата.

В съда служебният адвокат на Матюс Джанпаоло Мачерола е поискал гаранция от 500 000 долара, като е посочил, че тийнейджърът няма предишни криминални прояви.

Смъртта на Майсмър разтърси училището и общността.

Приятелката му Икел Февриер казала, че той е бил харесван и близък с много хора: „Той имаше дълбоки връзки с всички и се опитвам да не мисля само за себе си в момента, а и да подкрепям всички, които го обичаха."