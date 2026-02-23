Журналисти се нахвърлиха върху Петер Сиярто: Защо толкова мразите Украйна? ВИДЕО

Унгарският външен министър Петер Сиярто влезе в разгорещен спор с украински журналисти, след като страната му заяви, че ще блокира спешен заем на среща в Брюксел, като конфронтацията прерасна в лични обвинения.

Правителството на Виктор Орбан провали планирания пакет от санкции срещу Русия в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Украйна, обвинявайки Киев, Брюксел и опозицията за саботиране на транзита на петрол през нефтопровода "Дружба".

Будапеща обвинява Украйна, че умишлено възпрепятства транзита на петрол, след като инфраструктурата около него беше повредена миналия месец, и определи хода като политически изнудване. Украйна отрича обвиненията и посочва руските удари за щетите.

В понеделник, когато министрите се събраха в Брюксел, Сийярто се сблъска с порой от критични въпроси от медиите в Брюксел. Един украински журналист попита Сиярто защо неговата Унгария "мрази толкова много Украйна", за да я накаже по време на трудна зима.

Унгария също така заяви, че няма да доставя електроенергия на Украйна, докато не се възобновят потоците от петрол.

"Ние не мразим Украйна. Проблемът е, че украинската държава мрази Унгария, тя следва антиунгарски политически подход през последните десет години. Украйна се държи много враждебно към Унгария", каза Сиярто.

След това украински кореспондент го попита защо Унгария продължава да купува руска енергия, допринасяйки за военната машина. "Защо правите това?", настоя журналистът.

"Знаете ли сумата, която плащаме за тези петролни доставки? Знаете ли каква част от БВП на Русия представлява това?", отговори Сийярто. "Малко е, но все пак отива за дронове", отговори журналистът.

Сиярто отвърна сопнато:

"Не бъдете несериозни. Наше суверенно право е да решаваме откъде да купуваме енергията си."

Hungary’s FM Péter Szijjártó fired back at a reporter accusing Budapest of funding the war by buying Russian oil, saying it’s Hungary’s sovereign right to choose affordable and reliable energy. The remark came as Hungary blocked new EU sanctions.#Hungary #PéterSzijjártó… pic.twitter.com/O2PjDkwHp3 — Geo Frontline (@geofrontlinetv) February 23, 2026

През декември Унгария си осигури изключение, което означава, че няма да допринася финансово за украинската помощ, наред със Словакия и Чехия, в замяна на това да не блокира заем от 90 милиарда евро, подкрепен от останалите държави членки. В драматичен обратен обрат Будапеща сигнализира през уикенда, че ще промени курса си и ще блокира пакета.

Унгария е склонна да блокира мерки в замяна на отстъпки в последния момент от ЕС, но никога не го е правила толкова късно в законодателния процес. Необходимо е единодушие, за да се прокарат нови санкции и да се използва бюджетът на ЕС за подкрепа на заема.

Когато втори украински журналист притисна Сиярто, питайки защо страната му е променила позицията си от декември насам, разговорът се разгорещи.

"Сериозно ли сте? Не знаете ли какво се е променило оттогава? Не сте ли чули за решението на Украйна да не възобновява доставките на петрол за Унгария?", каза министърът, визирайки повредения тръбопровод.

Европейската комисия заяви в понеделник, че смята, че петролният съд "Дружба" е бил повреден при руски удар на 27 януари, който е довел до голям пожар. Брюксел свика извънредна среща за сряда, за да обсъди спора. Комисията също така подчерта, че Унгария не е изправена пред извънредна ситуация, като същевременно повтори, че Украйна е в разгара на криза.

Унгария и Словакия са единствените две държави-членки на ЕС, които все още внасят големи количества руски петрол, въпреки многократните призиви от Брюксел за намаляване на зависимостта им от руска енергия. ЕС се съгласи да премахне постепенно руските горива в целия съюз до 2027 г.