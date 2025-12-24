След 400 г. пощите в Дания спират да разнасят писма

Датската пощенска служба ще достави последното си писмо на 30 декември и това ще сложи край на над 400-годишна традиция.

Когато обяви решението си по-рано тази година, PostNord Denmark, създадена през 2009-а при сливането на шведската и датската пощенски служби, заяви, че ще съкрати 1500 работни места в Дания и ще премахне над 1500-те ембелматични червени пощенски кутии. Компанията описа страната като „една от най-дигитализираните в света“ и призна, че ползването на традиционни писма е „намаляло драстично“. Същевременно делът на онлайн пазаруването непрестанно се увеличава, което я е накарало да се съсредоточи върху доставянето на пратки.

Обявявайки решението, Ким Педерсен, зам.-гл. изпълнителен директор на PostNord Denmark, заяви: „Ние сме датската пощенска служба от 400 години и затова е трудно решение да се сложи край на тази част от нашата история. Датчаните обаче стават все по-дигитализирани и това означава, че днес са останали много малко писма, а спадът продължава толкова значително, че пазарът на писма вече не е печеливш.“

Само за три часа бяха изкупени 1000 от емблематичните пощенски кутии, които вече бяха демонтирани. Те бяха пуснати в продажба по-рано този месец на цена от 2000 датски крони (360 евро) за тези в добро състояние и 1500 (195 евро) за поочуканите от употреба. Още 200 ще бъдат продадени на търг през януари.

PostNord, която ще продължи да доставя писма в Швеция, обяви, че ще възстановява сумите за неизползвани датски марки за ограничен период от време.

Според датския закон обаче, опцията за изпращане на писмо трябва да съществува. Затова датчаните все още ще могат да изпращат писма, използвайки куриерската компания Dao. Само че, вместо просто да пуснат писмото си в кутия на улицата, клиентите ще трябва да отидат в офис на Dao, за да го изпратят, или пък да платят допълнително, за да им го вземат от дома (тогава пощенските разходи ще трябва да бъдат платени онлайн или чрез приложение).

Датската пощенска служба доставя писма в страната от 1624 г. През последните 25 години обаче изпращането на писма е в рязък спад – с над 90%. Но пък Dao твърди, че тази услуга се възражда и цитира проучване, според което хората на възраст между 18 и 34 г. изпращат два до три пъти повече писма от другите възрастови групи. Така младите хора „търсят противовес на дигиталното пренасищане“. Освен това да изпратиш писмо на хартия означава голям жест към получателя, защото „така си похарчил повече време и пари“.

В Дания е утвърдена MitlD – националната система за цифрова идентификация. Тя се използва за всичко – от онлайн банкиране до електронно подписване на документи и запазване на час лекарски прегледи. Всички официални съобщения от властите също се изпращат автоматично чрез тази „дигитална поща“.

И въпреки че всеки датчанин има възможност да се откаже от MitlD и вместо това да получава физическа поща, малцина го правят. Днес 97% от датското население над 15-годишна възраст е регистрирано в MitID и едва 5% от датчаните са се отказали от дигиталната поща.

Според Магнус Рестофте, директор на музея на телекомуникациите и комуникациите „Енигма“ в Копенхаген, някои от по-младите датчани никога не са изпращали физическо писмо. /Сега