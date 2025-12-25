Украинското разузнаване стои зад взрива в Москва, убил трима

Служител на украинското военно разузнаване (ГУР), заяви пред Асошиейтед прес, че смъртоносната атака вчера сутринта в южната част на Москва е била извършена като част от операция на неговата агенция.

Трима души, сред които двама полицаи, бяха убити при взрив броени дни след убийството по идентичен начин на руския генерал-лейтенант Фанил Сарваров в същия район на руската столица, посочва АП. Служителят на ГУР (украинското Главно управление на разузнаването) говори при условие да остане анонимен, отбелязва АП.

Руските власти не коментираха кой може да стои зад атаката. Откакто Москва нахлу в Украйна преди почти четири години, руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на военни офицери и публични фигури в Русия. Украйна пое отговорност за някои от тях.

Вчера сутринта двама полицаи от пътната полиция се приближили към подозрителен човек, когато избухнало взривно устройство, посочи в изявление говорителят на Руския следствен комитет Светлана Петренко. Полицаите и друго лице, което стояло наблизо, са загинали от раните си.

Министерството на вътрешните работи на Русия назова полицаите като 24-годишния лейтенант Иля Климанов, който се е присъединил към московската полиция през октомври 2023 г., и 25-годишния лейтенант Максим Горбунов. Горбунов е имал съпруга и 9-месечна дъщеря, се казва в изявлението.

Убитият в понеделник в същия район генерал-лейтенант Сарваров беше началник на Дирекцията за оперативно обучение към Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Разследващите заявиха, че проучват дали Украйна стои зад този атентат, който е третият подобен случай на убийство на висш руски военен за малко повече от година. Украйна не е коментирала случая, посочва АП.