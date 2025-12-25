IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Руски бомбардировачи Ту-95 летяха над Норвежко и Баренцово море

25.12.2025 | 10:08 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Руски бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, извършиха „планов“ полет над Норвежко и Баренцово море, което накара „изтребители на чужди държави“ да ги ескортират, съобщи руското Министерство на отбраната в четвъртък, според руски информационни агенции. Не бяха посочени нито датата на полетите на Ту-95, нито държавите, които са разположили самолети за наблюдение. Министерството заяви, че подобни полети редовно се извършват в много региони и са в съответствие с международното право. 

По-рано този месец Южна Корея и Япония разкритикуваха полетите на руски и китайски военни самолети близо до техните територии, което ги накара да вдигнат изтребители. Според Токио, два руски бомбардировача Ту-95 са излетели от Японско море, за да се срещнат с два китайски бомбардировача H-6 в Източнокитайско море, след което са извършили съвместен полет над страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ту-95 русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem