Руски бомбардировачи Ту-95 летяха над Норвежко и Баренцово море

Руски бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия, извършиха „планов“ полет над Норвежко и Баренцово море, което накара „изтребители на чужди държави“ да ги ескортират, съобщи руското Министерство на отбраната в четвъртък, според руски информационни агенции. Не бяха посочени нито датата на полетите на Ту-95, нито държавите, които са разположили самолети за наблюдение. Министерството заяви, че подобни полети редовно се извършват в много региони и са в съответствие с международното право.

По-рано този месец Южна Корея и Япония разкритикуваха полетите на руски и китайски военни самолети близо до техните територии, което ги накара да вдигнат изтребители. Според Токио, два руски бомбардировача Ту-95 са излетели от Японско море, за да се срещнат с два китайски бомбардировача H-6 в Източнокитайско море, след което са извършили съвместен полет над страната.