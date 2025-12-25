Италиански епископ предизвика гняв: Феминистките трябва да се подчиняват като Дева Мария

Италиански духовник предизвика гняв в сезона на добрата воля, като похвали "послушанието" на Дева Мария в приемането на майчинството на Исус и предположи, че това може да бъде урок за феминистките.

Забележките бяха направени в проповед в катедралата на южния град Конверсано от архиепископ Джузепе Латерца, чиято обичайна роля е като папски представител в Централноафриканската република и Чад. Латерца, който беше на посещение при семейството си в Конверсано за Коледа, илюстрираше добродетелта на майката на Христос, демонстрирана в момента на Благовещение, когато тя се подчинява на Божията воля, за да позволи раждането на Спасителя.

"Мария е наистина свободна, свободна, защото знае как да се подчинява", каза Латерца пред конгрегацията на английски. "Виждате ли, Мария е наистина най-свободният човек на света, защото знае как да се подчинява. Трябва да кажете това на някои феминистки.

Когато коментарът беше отразен от местния новинарски уебсайт Oggi Conversano, той предизвика порой от критики. Анна Мария Кандела, местна журналистка, написа на уебсайта, че Латерца представя остарял възглед - "фигурата на жената като подчинена, почти неспособна на самоопределение", който не отчита промените, въведени на Втория ватикански събор през 60-те години на миналия век.

Тя каза, че неговият възглед е далеч от посланието на събора за модерност и гостоприемство, "което би помогнало да се привлекат повече верни, много повече момичета и момчета, а не само "феминистките", които в съзнанието му очевидно са сравними със съвременните вещици, подложени на Светата инквизиция". Тя добави, че техният отговор беше:

"Ръцете далеч от Мария и смелостта на жена, без която нямаше да има Коледа."

Теа Дюбоа, активистка за правата на жените от Пулия, също беше възмутена. Тя каза, че Мария все още се използва, за да казва на жените как да живеят и какво да правят с телата си.

"Дева Мария се излага без гаранции, тя не се подчинява, тя е женската смелост, която дори днес бележи трудностите на толкова много жени в тяхното самоопределение", каза тя.

Латерца каза, че от прочитането на цялата проповед е станало ясно, че говори за християнска свобода, която произтича само от връзка с Бог.

"Ако някой се е обидил, смирено се извинявам. Не е било моето намерение да обиждам ролята на жените, още по-малко тяхната свобода", каза архиепископът. "Всеки ден работя в Африка, за да дам достойнство на ролята на жените на този континент, започвайки с образованието на младите момичета."