Нов път към вярата: Танци на пилон по време на служба в немска църква ВИДЕО

Когато мислите за танци на пилон, вероятно не ги свързвате с църкви. Въпреки че спортът отдавна е отхвърлил еротичния си имидж, мрачните конотации все още витаят. Затова е още по-изненадващо, че една църква в Германия сега е решила да включи танците на пилон в службите си. Това обаче раздели общността. Докато някои приветстват инициативата, други почти губят вярата си.

50-годишната Анке Кестерман вече няколко пъти представя уменията си по време на служба в катедралата в Любек.

Още през юни тя изпълни танц на пилон пред събралите се вярващи в църквата, а това не предизвика особено ентусиазъм.

"Абсолютно неподходящо", "Смятам го за неуважително. Църквата е дом за поклонение, а не място за подобни танци" и "Смятам го за забележително. Но не и в катедралата! Съжалявам. За мен лично това е свещено място", бяха част от коментарите на част от местните жители. Но пасторът Инга Майснер не е на тяхното мнение. Именно той кани Анке в църква "Света Мария".

"Анке е много, много духовна жена, която е намерила своя уникален път. Тя е истински пример за подражание за мен и може да бъде такъв и за другите", казва той пред местна медия.

50-годишната Анке също не се притеснява - тя е завършен професионалист.

"В момента съм фокусирана върху себе си, върху музиката, върху пространството, върху атмосферата. Не гледам хората", казва тя преди представлението си преди дни по случай приближаващите коледни празници. След изпълнението, присъстващите показват доста смесени, дори лицемерни чувства.

"Да, човече, нужно е известно време да свикнеш. Просто ми се стори напълно неподходящо да правя това в църква. Защо? Защото за мен втози танц има нещо сексистко в него", заяви един от присъстващите, а друг добави: "Не е за тук. Има определено качество във факта, че се изпълнява чисто и правилно. Но има други пространства и други поводи за това."

Има обаче и посетители, които виждат танца в християнска светлина.

"Мисля, че е страхотно, защото танцуването е молитва с тялото или с краката. Въпросът е дали всички традиции, за които мислим и които познаваме, са все още подходящи", коментират те пред RTL.

Онлайн също има вълна от подкрепа за Анке. Под видеата й от църквата в Instagram потребителите коментират колко са горди с нея и с пастора на църквата в Любек.

"Колко силно, смело и навреме от църквата да отвори това пространство, за да могат повече хора да разберат: танцът на пилот отдавна стои за увереността в тялото, себестойността, силата и елегантността. Това изпълнение показва как може да изглежда промяната: уважителна, естетически и дълбоко свързана със собственото си тяло", гласи един от коментарите.