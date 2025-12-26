Папата, Крал Чарлз III, Тръмп: Какво пожелаха лидерите за Коледа

Надежда, мир и състрадание бяха основните акценти в посланията на световните лидери, които те отправиха по случай Рождество Христово.

Папа Лъв XIV отправи традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти, съобщава Ройтерс.

В посланието си папата призова за край на всички войни по света. Говорейки от централния балкон на базиликата "Свети Петър" пред събралите се хиляди хора, той изрази съжаление за продължаващите конфликти в Украйна, Судан, Мали, Мианма и по тайландско-камбоджанската граница.

На първата си коледна проповед папата осъди условията, при които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, отбелязва Ройтерс.

Папата добави, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света.

Крал Чарлз Трети

В традиционното си коледно послание към сънародниците си британският крал Чарлз Трети прикани британците да почитат ценностите на състраданието и на помирението в един несигурен свят, който сякаш се върти все по-бързо, предадоха световните агенции.

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано. В него монархът говори от Уестмистърското абатство в Лондон - едно от местата, свързвани с британската монархия. За втора година кралят прави коледното си обръщение извън някоя от кралските резиденции, отбелязва Франс прес.

Британският монарх припомни в коледното си послание, че тази година е Юбилейна за Католическата църква, като юбилеят протича под мотото “Поклонници на надеждата“. „Думата „поклонничество“ е по-малко използвана днес, но тя има особено значение за нашия модерен свят и то предимно на Рождество Христово. Тя означава да напредваме към бъдещето, като същевременно се връщаме към миналото, за да си спомним за него и да извлечем поуки от него“, каза кралят.

Монархът припомни и, че тази година се отбелязва 80-ата годишнина от края на Втората световна война и каза, че “куражът и саможертвата на нашите военни, както и начинът по който общностите се сплотиха пред едно толкова голямо предизвикателство, носят едно прехвърлящо времето си послание“. Той заяви, че всички ценности, които сплотените общности са бранили тогава, са формирали страната и Общността на нациите, на която Чарлз Трети е също ръководител.

Монархът определи настоящата епоха като несигурна, но заяви, че с “голямото многообразие в общностите всички могат да намерят силата да направят така, че доброто да победи над злото“.

Монархът спомена и атаката в синагога в Манчестър през октомври, в която загинаха двама души и каза, че ще се срещне с оцелелите в това нападение.

Британският премиер Киър Стармър

Британският премиер Киър Стармър призна, че много хора "все още се борят с разходите за живот" в коледното си послание, в което отбеляза, че "трудностите може да се усещат още по-остро" по време на празничния период, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Премиерът заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи. Това се случва в края на една бурна година за британското правителство, в която няма признаци за ускорение на икономическия растеж, отбелязва ДПА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Президентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ.

"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.

В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.

Германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта в коледното си видеообръщение ангажимента на правителството си да гарантира мир и сигурност в Европа, съобщи ДПА.

"През тези месеци и години става въпрос за мира, сигурността и просперитета на целия ни континент", заявява Мерц, който е ревностен поддръжник на Украйна, на записа, публикуван днес.

"В този дух се чувстваме ангажирани към Германия и Европа. Това зависи от нас", добави той.

Германският канцлер, който оглавява коалиционно правителство, съставено от неговия консервативен блок и социалдемократите, призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно.

"Имаше дискусии и не всичко мина напълно гладко", каза той. Много решения се прилагат едва сега или ще влязат в сила в по-дългосрочен план, допълни Мерц.

"Нуждаем се от търпение и упоритост, както и от мотивация да продължаваме да взимаме най-добрите решения за страната ни всеки ден", каза в заключение германският канцлер.

Американският президент Доналд Тръмп

Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде АР.

Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.

Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АР.

Тръмп често е отбелязвал Коледи с критики към политическите си опоненти, включително миналата година, когато негова публикация в социалните мрежи гласеше: "Весела Коледа на радикално левите лунатици“, припомня АР, добавяйки, че сега той е бил в много по-добро настроение. "Мога да правя това цял ден“, заяви президентът на САЩ.