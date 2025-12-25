Кремъл за желанието на Зеленски Путин да умре: Некултурно, пълно с озлобление

Кремъл определи като "некултурно" изказването на президента на Украйна Володимир Зеленски, че всички в Украйна си пожелават Владимир Путин да умре.

Вчера Зеленски отправи коледно обръщение към нацията, в което говори за "едно общо желание", без първоначално да уточнява към кого е насочено то.

"Украинците отдавна вярват, че в навечерието на Коледа небесата се отварят и ако споделиш мечтата си, тя може да се сбъдне. Днес всички имаме една мечта и отправяме едно общо желание: "Той да умре". Всеки ще го каже наум, но когато се обръщаме към Бог, разбира се, искаме повече - искаме мир за Украйна", заяви Зеленски.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че руските власти са се запознали с изявлението. Той определи думите на Зеленски като "некултурни и изпълнени с озлобление", а самия украински президент нарече "неадекватен човек".