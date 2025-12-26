IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е свалила 77 украински дрона тази нощ

Три безпилотни апарата са ликвидирани над столицата Москва

26.12.2025 | 09:15 ч. 11
EPA/БГНЕС

Руската противовъздушна отбрана свали тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.

Най-много дронове на украинските сили - 34, са били неутрализирани над територията на Волгоградска област, а 23 - над Ростовска област, уточнява министерството.

Три безпилотни летателни апарата са ликвидирани над района на столицата Москва. / БТА

 

