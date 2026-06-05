Разбиха престъпна група: Шестима души и 400 кг марихуана са задържани

Престъпна група за международен наркотрафик е неутрализирана при спецоперация на ГКПП Русе - Дунав мост.

Шестима души са задържани за контрабанда на 400 кг марихуана на стойност около 4,1 млн. евро. Това съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев на брифинг, в който участваха заместник-директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Емил Борисов, началникът на сектор БОП-Русе Виктор Димитров и наблюдаващият прокурор Иво Георгиев.

Той обясни, че случаят е от 2 юни тази година. Разследването се извършва под ръководството на Окръжната прокуратура в Русе с участието на служители на ГДБОП и на Митницата.

Прокурор Градев посочи, че марихуаната е с изключително висока концентрация на наркотичен компонент — тетрахидроканабинол.

Трима от обвиняемите са професионални шофьори и са се познавали във връзка с работата си. В края на миналата година 63-годишният П.М.П и П.И.П, на 55 години, и двамата от Монтана, се срещнали с 40-годишния В.И. от Плевен. Уговорили се плевенчанинът да преработи товарно ремарке, в което да бъде изграден тайник.

"Първоначалната уговорка била с помощта на превозното средство да бъдат транспортирани нелегални мигранти. Двамата шофьори от Монтана трябвало да управляват камиона. Осигуряването на мигрантите и заплащането било от шофьора от Плевен. След подготовката на камиона шофьорите от Монтана осъществили един курс от България до страна от Централна Европа, където оставили неустановен брой нелегално пребиваващи чужденци от страни извън Европейския съюз", обясни Градев.

В същото време 56-годишният Г.Д. от Петрич се срещнал с тримата души, видял тайника и им предложил с камиона да бъде транспортирана висококачествена марихуана. Пратките следвало да се товарят в Испания и да бъдат разтоварвани в Сливен.

Така шофьорите от Монтана за два месеца успели да извършат няколко курса, а плевенчанинът трябвало да ги подсигурява на територията на страната - до разтоварването на наркотика.

След получаване на оперативна информация за нова пратка от страна на служители на ГДБОП при МВР са били предприети необходимите действия за установяване на мъжете и използваните от тях транспортни средства. Товарният автомобил бил локализиран на път за Русе на 2 юни и около 18:00 часа бил спрян и задържан за проверка в района на Дунав мост.

Веднага след това в района на граничния преход са арестувани В.И., И.И - на 49 години от Перник, и 35-годишният Р.Х.М. от Хондурас, постоянно пребиваващ в Испания, които е следвало да ескортират камиона до крайната му дестинация.

И тримата са криминално проявени, като В.И. и И.И. вече били осъждани за участие в организирана престъпна група. За гражданина на Хондурас е установено, че е криминално проявен на територията на Испания, като едно от деянията е за упражнена принуда.

Прокурор Градев обясни, че оперативно-следствената група на ГДБОП, със съдействието на Митницата в Русе, са извършили претърсване, при което в тайника на товарното ремарке са установени 400 кг марихуана, разпределена в пакети от по един килограм в общо 80 кашона.

В хода на разследването е задържан и Г.Д. на 56 години от град Петрич, който досега не е осъждан. Прокурор Градев обясни, че на шестимата са повдигнати по три обвинения, като при едно от тях законът предвижда от 15 до 20 години затвор.

Част от наркотиците са били предназначени за Турция.

Прокуратурата ще поиска от съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста.