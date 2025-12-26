Джими Кимъл с коледен поздрав, в който поднови атаките си към Тръмп

Джими Кимъл отправи нови атаки срещу президента Тръмп и заяви, че "тиранията процъфтява“ в Съединените щати по време на обръщение на Коледа във Великобритания, ескалирайки враждата си с Белия дом месеци след като ABC за кратко спря предаването му заради коментарите му за убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Водещият на късната вечер използва "Алтернативно коледно послание“ по Канал 4, за да каже, че "от гледна точка на фашизма това е била наистина страхотна година“, произнасяйки един от най-острите си политически монолози досега – по британска телевизионна мрежа, а не по американска.

Обръщението беше излъчено на Коледа по Канал 4, по-малко от два часа след годишната реч на крал Чарлз III. То беше обявено от телевизионната мрежа като умишлено провокативен контрапункт на кралското обръщение, което е замислено да бъде безпристрастно и се стреми да избегне противоречия.

Кимъл не спря с провокациите и обвини правителството на САЩ, че се опитва да го "заглуши", докато едновременно с това се подиграа на Тръмп, определяйки го като "крал Дони VIII“.

"Може би сте чели в цветните си вестници, че президентът на страната ми би искал да ме накара да млъкна, защото не го обожавам по начина, по който той обича да бъде обожаван“, каза Кимъл в коледното си слово.

"Американското правителство отправи заплаха срещу мен и компанията, за която работя, и изведнъж ни спряха от ефир", припомни Кимъл.

Той представи завръщането си в телевизията като победа над Тръмп, казвайки на зрителите: "Ние спечелихме, президентът загуби.“

“Tyranny is booming over here,” Jimmy Kimmel explained near the open of his four-minute Alternative Christmas Message on the UK’s Channel 4, warning of accelerating authoritarianism in the United States and recounting his own recent clash with the Trump administration over free… — LateNighter (@latenightercom) December 25, 2025

Коментарите отбелязаха рязка ескалация на реториката от страна на водещия, който отдавна е един от най-гласовитите критици на Тръмп в късните вечерни телевизионни предавания.

Той се похвали, че след отстраняването си е "отново в ефир всяка вечер, като е давал заслужени и основателни наказания на най-могъщия политик на земята“ – жаргонен британски термин, който означава смъмряне или порицание".

“И причината да ви разказвам тази история е, защото може би си мислите: “О, правителство, което заглушава критиците си, е нещо, което се случва на места като Русия, Северна Корея или Лос Анджелис, а не във Великобритания. Е, това си мислехме и ние, а сега имаме Крал Дони Осми, който призовава за екзекуции. Случва се бързо”, каза Кимъл.

Миналия месец Тръмп заяви, че демократичните законодатели, които са призовавали американските военнослужещи да отказват незаконни заповеди, са се занимавали с "подстрекателско поведение, наказуемо със смърт“, и призова те да бъдат арестувани и изправени пред съд.

Демократите осъдиха езика като опасен и подбуждащ към политическо насилие, докато Белият дом отрече, че Тръмп буквално е призовавал за екзекуции, но не оттегли препратките си към смъртното наказание.

Коледното обръщение на Кимъл последва бурен спад за водещия на късното предаване по ABC, чието предаване беше за кратко спряно през септември след политическа буря заради коментарите му за убийството на Чарли Кърк.