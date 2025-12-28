Андрий Сибига: 2025 г. е годината на европейското пробуждане

"Като правим обобщение на тази година, трябва да отбележим пробуждането на Европа. Европейските сили бяха принудени да преосмислят ролята си и отговорността си за сигурността и благоденствието на континента", заяви във "Фейсбук" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Сибига отбеляза, че Украйна от дълго време се опитва да убеди европейските си партньори, че с оглед на екзистенциалната заплаха, идваща от Русия, е необходимо ново ниво на мобилизация: дипломатическа, политическа, икономическа и в сферата на отбранителната индустрия.

"Пробуждането на европейските отбранителни индустрии и на военно-политическите кръгове започна през минали години, но 2025 стана настина повратна и решаваща година. Това се дължи на набор от фактори, включително на промяна в политиката на САЩ, нова степен на провокации и хибридни заплахи от Руската федерация и систематична работа с европейските правителства", изтъкна външният министър.

Украйна приветства работата по засилване на независимостта на Европа, на нейната стратегическа автономия и самодостатъчност, каза още Сибига. Според украинския министър ключово е било решението да се увеличат разходите за отбрана до 5%, за което бе взето решение на срещата на върха на НАТО в Хага.

Украйна вече е неразделна част от тази нова сила на Европа, благодарение на нашите военни с безпрецедентен опит, уникалните ни технологии, специалисти и възможности. Бъдещата архитектура на сигурността на Европа е възможна само с участието на нашата държава. Тази година това осъзнаване най-накрая е закотвено в ключови европейски столици.

Напредъкът по пътя на европейската интеграция, движението към ЕС и като цяло изграждането на силна и обединена Европа доведе до доста конкретни решения, заявява Сибига и изброява ключовите.

Засилен санкционен натиск на ЕС върху държавата-агресор. Приложени са четири нови пакета санкции срещу Русия - 16, 17, 18, 19-ти. Защо тези наистина са силни, а не "преминаващи" пакети. Одобрени са допълнителни ограничения срещу руския "сенчевой флот" и неговите екосистеми. Разширени санкции срещу агресора в отговор на нарушения на човешките права, дестабилизационни действия на Руската федерация, използване на химически оръжия. Украйна внесе вътрешния синхрон на санкциите на ЕС в съответствие с темпото на въвеждането им. Русия не успя да премахне олигарсите си от санкционните списъци - въпреки много активните опити.

Стабилната финансова подкрепа за Украйна от ЕС се превърна в основен фактор за стабилността на страната ни в условията на пълномащабна война. През 2025 г. общият размер на бюджетната подкрепа на Украйна от ЕС е около 28,8 млрд. евро, от които 18,1 млрд. евро са предоставени в рамките на ЕРА кредити, а 10,7 млрд. евро - в рамките на Механизма за Украйна.

Прието решение на Европейския съвет за отпускане на Украйна на заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за 2026-2027 години, участващ от заеми от ЕС на капиталовите пазари и осигурен от бюджетния резерв на ЕС.

Руските активи останаха замразени за неопределено време до пълното обезщетение от Русия на щетите за агре Продължава активното използване на излишните печалби от замразените руски активи за нуждите на отбраната на Украйна. Чрез Европейския фонд за мир (ЕПФ) бе получен вторият транш от 1,85 млрд. евро и третият транш от 80 млн. евро.

Значителна военна подкрепа от ЕС се осигурява на бойното поле: 2 милиона артилерийски боеприпаси, доставени за Украйна и 19 хиляди украински военни обучения, предоставени в рамките на мисията EUM.

Взети са под внимание интересите на Украйна към ключовите отбранителни инициативи на ЕС - Бялата книга "Европейска отбрана - готовност 2030", плановете на Rearm Europe и SAFE инструменти. Потенциалният обхват на съвместните проекти с участието на Украйна в рамките на SAFE може да достигне 5,2 милиарда евро.

Създаден инструмент за подкрепа на Украйна в размер на 300 млн. евро за развитието на украинския отбранително-промишлен комплекс и предвижда включване на сътрудничество с Украйна в Европейската програма за отбранителна промишленост ЕДИП с бюджет 1,5 млрд. евро до 2027 г.

Разширена интеграция на украинското военно образование в европейското пространство: 9 военни университета и 2 институции на Националната гвардия на Украйна се присъединиха към мрежата на Европейския колеж за сигурност и отбрана като асоциирани партньори.

Осигурена е пълна подкрепа на ЕС и участие във финансирането на развитието на архитектурата на отговорността, която включва например създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, украинската комисия за преглед на исковете и откриването на нови категории искове към Регистъра на щетите за Украйна. Политическият старт на Специалния трибунал беше умишлено даден на 9 май в Лвов при посещението на европейските министри на външните работи.

Преговорите за членство на Украйна в ЕС напредват динамично въпреки изкуствените политически блокади. Тази година двустранният скрининг за всичките 6 договарящи клъстера приключи, преговорните позиции за всички клъстери и всички предпоставки за откриването им бяха изпълнени. Украйна постигна 99% съгласие на външната политика с Европейския съюз.

Европейският парламент прие 6 резолюции в подкрепа на Украйна.

Дълбока търговско-икономическа интеграция на Украйна с ЕС. ЕС остава основен търговски партньор на Украйна (50,2% от оборота), въведе актуализиран търговски режим от 29 октомври 2025 г. и удължен мораториум върху търговските защитни инструменти до 5 юни 2028 г.

Осигурено присъединяване на Украйна към единната роуминг зона на ЕС от 1 януари 2026 г. Роуминг стана първата област, в която Украйна получи режима на вътрешния пазар на ЕС преди пълно членство.

Осигурена тежка подкрепа за енергийната устойчивост на Украйна: формулиран пакет от помощ на НАК „Нафтогаз Украйна“ в размер на около 900 млн. евро за подготовката за отоплителния сезон 2025-2026 години, както и безпрецедентна логистична операция по преместване на топлоелектрическата централа от Литва в Украйна.

Разширена международна правна база данни за сътрудничество между Украйна и ЕС. През 2025 г. са сключени или приключени процедурите за подписване на 19 споразумения или международно-правни инструменти с ЕС.

Осигурено е присъединяването на Украйна към три компонента на европейската космическа програма: наблюдение на Земята "Коперник", следене на космическото време (SWE) и наблюдение на риска от обекти, приближава.

Украйна получи статут на пълноправен участник в Програмата на ЕС "Креативна Европа" - флагманската програма на ЕС в сферата на културата и креативните индустрии с цел интегриране на държавата ни в европейското културно пространство.

Осигурено безпрецедентно ниво на координация и взаимодействие с ЕС в рамките на подкрепа на усилията на Украйна за възстановяване на справедлив и устойчив мир. Проведени почти 140 събития, посещения и контакти на най-високо и високо ниво. Показва, че тази година аз като министър на външните работи на Украйна не съм пропуснал нито едно заседание на Съвета на външните министри на ЕС, отчита Сибига.

Това не е просто списък с постижения и решения. Това е годината, в която Украйна стана една стъпка по-близо до Европейския съюз - системно, последователно и необратимо. Това е годината, в която Европа наистина се събуди и укрепи геостратегическите си позиции с Украйна. Догодина ще развием тази тенденция. Нуждаем се от единна и силна Европа, защитена от руската заплаха, активна и конкурентна във всички глобални процеси, заявява в заключение министърът на външните работи на Украйна.