Последната пълна работна седмица на президента на Русия Владимир Путин през отиващата си година се оказа особено наситена. И дори на пръв поглед „удължените“ почивни дни в началото ѝ – вторият ден от неформалната среща на върха на ОНД в Санкт Петербург – въпреки богатата културна и донякъде развлекателна програма, бяха изпълнени с работни контакти с колегите от Общността, коментира ТАСС.

През седмицата руският лидер се срещна и с представители на трите клона на властта, връчи държавни награди, проведе заседание на Държавния съвет, съвещания по държавната програма за въоръжаване и с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация, срещна се с представители на бизнеса, посети един от командните пунктове на обединената групировка на Въоръжените сили на РФ в рамките на СВО, а в края на седмицата прие в Кремъл първия президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев.

ТАСС събра ключовите моменти от президентската седмица.

Нов облик на въоръжените сили

Руският военно-промишлен комплекс надеждно осигурява снабдяването както на „подразделенията, участващи в специалната военна операция, така и на въоръжените сили като цяло“, посочи Путин на съвещание по държавната програма за въоръжаване в петък.

Производството на търсените в рамките на СВО образци е „нараснало многократно“, а като цяло средствата за поразяване и боеприпасите – „повече от 22 пъти“.

Тъй като в СВО „постоянно се променят характерът, формите и начините на водене на бойни действия“, руската армия получава „абсолютно безценен опит“. Той „в пълна степен се използва при формирането на новия облик на въоръжените сили“.

Ако Киев не иска мир – и не е нужен

Тези промени позволяват да се постигат нови успехи – например освобождаването на Гуляйполе (вторият по големина град в Запорожка област) и Димитров в ДНР, докладваха на президента.

И тези загуби за киевския режим, подчерта Путин, можеха да бъдат избегнати, ако след държавния преврат през 2014 г. беше дадено „законното право на самоопределение“ на жителите на Донбас. „Киевските власти предпочетоха да разгърнат широкомащабни бойни действия, война – отбеляза президентът. – Ние се опитваме да я приключим.“

Сега на Запад вече „се появиха умни хора, които препоръчват на киевските власти да приемат достойни условия“ за мир, но „главатарите на киевския режим не бързат“. Но благодарение на високите темпове на настъпление на Въоръжените сили на РФ извеждането на украинските формирования от Донбас скоро дори няма да бъде необходимо: „Ако киевските власти не желаят да приключат въпроса по мирен път, ние ще решим всички стоящи пред нас задачи в хода на специалната военна операция с въоръжени средства.“

Изкуственият интелект – не за сметка на естествения

Все пак една от централните теми през тази седмица беше изкуственият интелект – на него беше посветено оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на РФ, а за внедряването на ИИ се говореше и на съвещанието по държавната програма за въоръжаване. Най-подробно президентът се спря на темата на заседанието на Държавния съвет в четвъртък.

„Това е най-големият технологичен пробив, какъвто, вероятно, световната история досега не е познавала“, и следващото десетилетие ще стане време на „колосална технологична трансформация“, за която е необходимо да се подготвим заедно, във всички отрасли.

ИИ „постепенно ще замества работници на началните нива, включително в креативния и дори интелектуалния труд“, като едновременно с това ще създава работни места в инженерната сфера. Още сега е необходимо учениците да се подготвят „критично да оценяват предложенията, формирани от изкуствения интелект“, за да не се появи малобройна елита, управляваща ИИ, срещу всички останали, които масово го използват. Човекът все още има предимства пред ИИ, а най-важното от тях е „способността да работи в екип“.

Всичко това трябва да се отчита при подготовката на трансформацията на кадровата структура. Тези въпроси „не са просто всеобхватни – те са основни, може да се каже, фундаментални за днешния ден“. На хората трябва да се осигури „разбираем професионален преход, да се открият пред тях нови възможности“. Кадрите „не са функция или функции, а преди всичко хора“: „И именно човекът стои в основата на нашите национални цели за развитие“.

За това трябва да помогне разширяването на допълнителното образование, както и съставянето на „антирейтинг“ на 100-те най-лоши образователни организации, които се нуждаят от помощ за трансформация.

Съгласувана работа

След като в началото на седмицата се срещна в Кремъл с председателя на Държавната дума Вячеслав Володин и главния прокурор Александър Гуцан, в сряда президентът лично посети последното за 2025 г. пленарно заседание на Съвета на федерацията, а след това пристигна в Дома на правителството на РФ за среща с членовете на кабинета, за да обобщи резултатите от работата през тази година както на изпълнителната, така и на законодателната власт.

И двете камари на парламента, по думите на Путин, са приключили есенната сесия „с добър резултат“, демонстрирайки безценно съгласие, изключително важно „в период на исторически изпитания и глобални промени“. Президентът отбеляза и кадровото обновяване на парламента, който се е превърнал в „истинска кадрова школа“. „Много добра практика“, похвали Путин.

Цялата територия на страната – „от Калининград до Курилските острови, от арктическите ширини до Крим, Донбас и Кавказ“ – подчерта президентът, е обхваната от стратегически планове за развитие. А реализирането им ще се основава на нерушимите принципи на федерализма, които са „жизненоважни за бъдещето“.

Висока оценка беше дадена и на работата на правителството, което действа „съгласувано и професионално“. Макар че, отбеляза Путин, все още има много какво да се направи – например по отношение на изчисляването на помощите за многодетни семейства, когато доходите им се увеличават – „иначе няма смисъл човек да ходи на работа“.

Напред, въпреки всички предизвикателства

Въпреки това, посочи президентът, кабинетът успешно балансира бюджета, „което гарантира устойчивостта на финансовата система“, както и „позволява в пълен обем да се осигуряват разходите за отбрана“. В същото време властите в пълен обем изпълняват „всички социални задължения, включително решенията за подкрепа на семействата“, като дори осигуряват „висока динамика по ключовите направления на развитие“.

И всичко това при стабилни макроикономически показатели: на заседанието на Държавния съвет Путин отбеляза рекордно ниската безработица (2,2%). „Въпреки всички предизвикателства, Русия върви напред“, заключи Путин.

Вече при връчването на държавните награди в Кремъл президентът отбеляза: „Предстои голяма работа, големи постижения, много добро“. „Залог за това е съзидателната сила на руското общество, готовността на милиони хора да се обединяват около общи цели“, обобщи държавният глава.