Китай започва военни учения близо до Тайван

Китайските въоръжени сили разположиха в понеделник сухопътни, военноморски, военновъздушни и ракетни подразделения около Тайван в рамките на учения, наречени „Справедлива мисия 2025“ и целящи проверка на бойната готовност, предаде Ройтерс.

Ученията са възприемани и като силно предупреждение към евентуални постъпки към независимост от страна на Тайван.

Източното командване на Народноосвободителната армия на Китай съобщи, че ученията ще включват бойни стрелби утре. В изявлението беше публикувана и графика на пет зони около Тайван, в които ще бъдат въведени ограничения за морското и въздушното пространство за срок от 10 часа, считано от 8,30 ч. сутринта.

Това е шестият голям кръг от китайски военни маневри от 2022 г. насам, след като тогавашната председателка на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси посети самоуправляващия се остров. Ученията следват и изостряне на китайската реторика относно териториалните претенции на Пекин, след като японската премиерка Санае Такаичи заяви, че евентуално китайско нападение срещу Тайван може да предизвика военен отговор от страна на Токио.

Ученията започват 11 дни, след като САЩ обявиха продажба на оръжия за Тайван на стойност 11,1 млрд. долара – най-големият оръжеен пакет за острова досега. Това предизвика протест от страна на китайското министерство на отбраната и предупреждения, че армията ще предприеме „решителни мерки“ в отговор.

Тайван осъди действията на Пекин като военно сплашване и заяви, че китайските власти проявяват пълно незачитане към международното право, предаде Франс прес.

Тайпе също така обяви, че разгръща за учения военни в отговор на ученията на Китай. (БТА)