Тръмп към журналистите в Мар-а-Лаго: Ще обядвате ли или го смятате за подкуп?

Доналд Тръмп остави членовете на пресцентъра на Белия дом безмълвни и видимо смутени, когато ги попита дали биха искали да обядват в резиденцията Мар-А-Лаго или жестът ще се счита за подкуп.

Върховният главнокомандващ се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в имението си във Флорида в неделя, за да обсъдят план от 20 точки, който би могъл да сложи край на почти четиригодишната война между Русия и Украйна.

В един момент по време на срещата между двамата световни лидери и техните съветници - включително държавния секретар на САЩ Марко Рубио, военния секретар на САЩ Пийт Хегсет, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер - американският президент насочи вниманието си към пресата.

"Мисля, че бихте могли да седнете навън и да хапнете“, обърна се Тръмп към репортерите в залата и добави:

"Искате ли да хапнете нещо или бихте го сметнали за подкуп и следователно не можете да пишете честно или следователно трябва да напишете лоша история?“, попита той, предизвиквайки смях от събралите се около дълга правоъгълна маса.

Въпреки това Тръмп настояваше репортерите за отговор.

"Искате ли нещо за ядене в този момент, да или не? Можете да говорите", настоя Тръмп.

Когато един репортер отговори: "Да, господине“, Тръмп нареди на един от служителите си да "каже на готвача да им сервира малък обяд“.

Малкият жест накара няколко души в залата да благодарят на пресата за работата им, но Тръмп не беше спрял да хвърля остри критики към пресата.

"Това би трябвало да ви гарантира добри истории, но няма да стане“, каза той на съветниците си. "Само ще става по-лошо. Те ще направят всичко възможно, за да ги влошат".

Неспираща критика

Тръмп е силно критичен към американските медии, като многократно се нахвърля върху журналистите заради въпросите им.

Веднъж той каза на кореспондента на CBS в Белия дом Нанси Кордес, че е "глупав човек“, защото е поставила под въпрос проверката от федералното правителство на афганистанец, обвинен в стрелба по двама членове на Националната гвардия във Вашингтон.

Друг път той каза на репортерката на Bloomberg Катрин Луси да бъде "добро прасенце“, след като тя попита за досиета, свързани със сексуалния насилник Джефри Епстийн, а в друг случай Тръмп нарече репортер на New York Times "грозен“.

Президентът дори смъмри репортер, който попита за гаранциите за сигурност в Украйна в неделя.

"Какъв глупав въпрос!“, беснееше Тръмп. „Никой дори не знае какво ще бъде записано в споразумението за сигурност. Ще има споразумение за сигурност. Ще бъде силно споразумение. Европейските държави са силно ангажирани".

По време на дипломатическия обяд Тръмп отпразнува успеха на мирните преговори със Зеленски, твърдейки, че са "много близо“ до постигане на споразумение по всички въпроси, с изключение на "един или два трудни въпроса“.

Съгласно 20-точковия план на Америка, Съединените щати ще гарантират сигурността на Украйна от бъдещи нашествия на Москва - предимно чрез членство на Украйна в ЕС и поддържане на мирновременна армия от 800 хиляди войници, финансирана от западните съюзници.

Зеленски по-рано заяви, че предложението е "около 90 процента готово“.

Въпреки това, както той, така и Тръмп признаха, че се борят да намерят среден път по някои от най-трудните въпроси, включително бъдещата собственост върху региона Донбас, украинска територия, която се бори да защити през цялата война.

"Това е много труден въпрос“, каза Зеленски, когато беше попитан за Донбас.