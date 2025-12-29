Тръмп: До седмици ще е ясно дали войната ще приключи, спорът за територии остава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след разговора с Володимир Зеленски, че споразумението за прекратяване на руската инвазия в Украйна е по-близо от всякога, но не съобщи за пробив по спорния въпроса за територията.

Тръмп, който обеща мирно споразумение в първия ден от почти едногодишното си президентство, заяви, че ще стане ясно до седмици дали е възможно да се сложи край на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от февруари 2022 г. насам.

В дипломатически спринт преди Нова година Тръмп покани украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, където двамата се срещнаха с висши помощници по време на обяд, само ден след като Русия предприе големи нови атаки срещу жилищни райони на столицата Киев.

Подобно на последната среща на Зеленски с Тръмп през октомври руският президент Владимир Путин също разговаря малко преди това по телефона с американския лидер, който настоя, че Москва е „сериозна“ по отношение на мира въпреки нападението.

„Наистина вярвам, г-н президент, че ние вероятно сме по-близо от всякога, много по-близо от когато и да било“, каза Тръмп, докато Зеленски беше до него в чайната на имението му Мар-а-Лаго.

„Всички искат това да приключи“, каза Тръмп, цитиран от АФП.

След преговорите Зеленски и Тръмп разговаряха по телефона с ключови европейски лидери, които бяха особено обезпокоени от каквито и да било решения, които биха окуражили Русия. Зеленски заяви, че той и европейските лидери биха могли да се върнат заедно за разговори с Тръмп във Вашингтон през януари.

Териториални въпроси

Тръмп призна продължаващото несъгласие между Киев и Москва по отношение на територията. Настоящият план, преразгледан след седмици на интензивни преговори между САЩ и Украйна, предвижда спиране на войната на сегашните фронтови линии в източен Донбас и създаване на демилитаризирана зона, докато Русия отдавна настоява за териториални отстъпки.

„Този въпрос остава нерешен, но се приближаваме много. Това е много труден въпрос, но мисля, че ще бъде решен“, каза Тръмп.

Тръмп предложи да се обърне към украинския парламент, за да представи плана – идея, макар и малко вероятна, която Зеленски приветства.

Зеленски изрази готовност да разгледа преработения план на САЩ, което бе най-изричното признание днес от страна на Киев за евентуални териториални отстъпки, въпреки че украинските избиратели ще трябва да го одобрят на референдум.

За разлика от него, Русия не показа признаци на компромис, тъй като вижда надежда в огромните успехи, които е постигнала през четирите години срещу силната украинска отбрана. В своето съобщение за разговорите между Путин и Тръмп Кремъл призова Киев да вземе „смело решение“ и незабавно да изтегли войските си от Донбас, като посочи европейските лидери като пречка за мира.

„90 процента“ съгласие от Украйна

Зеленски заяви, че предложените от Тръмп мирни условия са „съгласувани на 90 процента“, а „гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна: съгласувани на 100 процента“.

Зеленски каза, че двете страни все още финализират „план за просперитет“ за Украйна, както и последователността на различните действия.

Русия категорично отхвърли всяко влизане на бившата съветска република в НАТО.

При последната си атака с дронове и ракети Русия спря електрозахранването и отоплението на стотици хиляди жители в условия на минусови температури.

„Ако властите в Киев не искат да уредят този въпрос по мирен път, ще разрешим всички проблеми пред нас с военни средства“, каза Путин в събота.