Тръмп провел "много продуктивен" разговор с Путин преди срещата си със Зеленски

Кремъл потвърди, че Путин и Тръмп са говорили по телефона

28.12.2025 | 19:55 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел "добър и много продуктивен" телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида тази вечер, предаде Ройтерс.

"Тъкмо проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Путин преди срещата ми в 13:00 часа (местно време – 20:00 часа българско – бел. ред.) днес с президента на Украйна Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Представителите на пресата са поканени", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Ройтерс допълва, позовавайки се на руски медии, че Кремъл потвърждава, че Путин и Тръмп са говорили по телефона. 

Доналд Тръмп САЩ Владимир Путин Войната в Украйна
