Трима турски полицаи са убити при акция срещу бойци на ИДИЛ

Трима турски полицаи бяха убити, а девет са ранени при престрелка с предполагаеми бойци на Ислямска държава (ИД) по време на антитерористична операция в провинция Ялова в понеделник, съобщиха властите, цитирани от Euronews.

Сблъсъкът избухна около 3 часа сутринта местно време, когато полицията нахлу в къща в село Елмалик, на около 9 километра от центъра на град Ялова в северозападната част на страната, заподозряна в укриване на членове на ИД. Заподозрените откриха огън, когато полицаите се приближиха, което предизвика размяна на престрелки.

Шестима членове на ИД бяха убити при престрелката, според съобщенията.

Всички ранени полицаи бяха откарани в болницата за обучение и изследвания в Ялова и не са в животозастрашаващо състояние, според губернаторството на Ялова.

Специални оперативни части от съседната провинция Бурса бяха изпратени, за да окажат подкрепа, а операцията продължи с мерки за сигурност около мястото на инцидента. Властите преустановиха занятията в пет близки училища и отцепиха пътищата, приближаващи се до къщата.

Все още не е ясно дали има ранени или арестувани заподозрени. Турският регулатор на радио- и телевизионното разпространение наложи временна медийна забрана за отразяване на инцидента, като инструктира медиите да предават само официални изявления.

Турция осуети терористичен заговор

Операцията се случва след като турските власти засилиха усилията си за борба с тероризма преди новогодишните чествания, след като разузнавателни данни предупредиха за потенциални атаки на ИДИЛ.

На 25 декември полицията в Истанбул задържа 115 заподозрени членове на ИДИЛ при акции на 124 места след разузнаване, че групата планира атаки по време на коледните и новогодишните чествания. Полицията издаде заповеди за арест на 137 заподозрени и иззе пистолети, боеприпаси и организационни документи. Операциите по задържането на останалите 22 заподозрени продължават.

На 22 декември Националната разузнавателна служба на Турция залови Мехмет Гьорен, с кодово име "Яхя“, в граничния район между Афганистан и Пакистан и го доведе в Турция. Гьорен, описан като висша фигура в провинция Хорасан, подкрепена от ИДИЛ, е бил назначен да извършва самоубийствени атаки в Турция, Пакистан, Афганистан и Европа, съобщиха източници от службите за сигурност.