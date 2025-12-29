САЩ обеща милиарди на ООН за хуманитарна помощ, но иска и реформи

В понеделник Съединените щати обявиха обещание за хуманитарна помощ от почти два милиарда долара на ООН, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да съкращава чуждестранната помощ на САЩ и предупреждава агенциите на ООН да се "адаптират, свиват или умират“ във време на нови финансови реалности.

Парите са малка част от това, което САЩ са допринесли в миналото, но отразяват това, което администрацията смята за щедра сума, която ще запази статута на Съединените щати като най-големия хуманитарен донор в света.

Финансирането ще бъде канализирано чрез централизиран механизъм, управляван от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), което значително разширява ролята на агенцията при вземането на решения за разпределяне на хуманитарната помощ.

2 милиарда долара (1,7 милиарда евро) са само малка част от традиционното американско хуманитарно финансиране за програми, подкрепяни от ООН, което е достигнало 17 милиарда долара годишно през последните години, според данни на ООН, пише Euronews.

Американски представители казват, че само до 10 милиарда долара от тази сума са доброволни вноски. Съединените щати също така плащат милиарди годишни такси, свързани с членството им в ООН.

Критиците твърдят, че съкращенията на западната помощ са били късогледи, довели са милиони до глад, разселване или болести и са навредили на меката сила на САЩ по света.

САЩ търсят консолидация на помощта

В замяна на отпуснатите пари, Съединените щати искат да видят “по-консолидирана лидерска власт“ в системите за предоставяне на помощ на ООН, заяви висш служител на Държавния департамент, пожелал анонимност, за да предостави подробности преди обявяването в дипломатическата мисия на САЩ в Женева.

"Това хуманитарно рестартиране в ООН би трябвало да осигури повече помощ с по-малко данъчни долари – осигурявайки по-фокусирана, ориентирана към резултатите помощ, съобразена с външната политика на САЩ“, каза посланикът на САЩ в ООН Майкъл Уолц.

Американски представители казват, че 2 милиарда долара са само първият разход, който ще помогне за финансирането на годишния апел на OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, бел. ред.) за пари. Други традиционни донори на ООН, като Великобритания, Франция, Германия и Япония, намалиха разпределението на помощ и поискаха реформи тази година.

В основата си проектът за реформи ще помогне за създаването на фондове за финансиране, които могат да бъдат насочени или към конкретни кризи или към нуждаещи се страни. Първоначално ще бъдат насочени общо 17 държави, включително Бангладеш, Конго, Хаити, Сирия и Украйна.

Една от най-отчаяните страни в света, Афганистан, не е включена, нито пък палестинските територии, които според официални лица ще бъдат покрити от средства, произтичащи от все още незавършения мирен план на Тръмп за Газа.

Проектът, чието създаване продължава месеци, произтича от дългогодишното мнение на Тръмп, че световната организация има голям потенциал, но не е успяла да го изпълни и - според него - се е отклонила твърде много от първоначалния си мандат да спасява човешки животи, като същевременно подкопава американските интереси, насърчава радикални идеологии и насърчава разточителни, безотговорни разходи.