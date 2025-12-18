Заради агресията на САЩ: Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Венецуела поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание заради "продължаващата американска агресия" срещу южноамериканската страна. Това се казва в писмо до 15-членния Съвет, видяно от Ройтерс.

Дипломат в Обединените нации каза, че заседанието вероятно ще бъде насрочено за идния вторник. Този вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи "блокада" на всички санкционирани петролни танкери, плаващи от и към Венецуела.

Ходът беше поредната мярка на Вашингтон за повишаване на натиска върху правителството на Николас Мадуро и с него се нанася пряк удар по неговия основен приходоизточник – нефта.

Междувременно републиканците, които имат мнозинство в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, отхвърлиха предложения за текстове на решения, внесени от демократите, които имаха за цел да ограничат правомощията на Тръмп да използва военна сила срещу наркокартелите и народа на Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

Демократите предизвикаха гласуванията, възползвайки се от правото на законодателния орган да взема решения във връзка с правомощията на президентската институция за водене на война. Опозицията предприе този ход на фона на засилващите се заплахи от страна на стопанина на Белия дом срещу южноамериканската страна, поради което Конгресът поиска разяснения от въоръжените сили на САЩ относно начина, по който се води военната кампания срещу картелите, от чието начало са унищожени 25 плавателни съда и са убити най-малко 95 души.

Предложеният от демократите законопроект щеше да задължи правителството "Тръмп" първо да иска одобрение от Конгреса, преди да извършва нападения срещу картели, обявени от него за терористични организации и действащи в Западното полукълбо, и преди да предприеме нападение срещу самата Венецуела.

Конгресмен Грегъри Мийкс, най-високопоставеният демократ в комисията по външни работи на Камарата, посочи, че действията на Тръмп в региона се дължат на това, че той "ламти за венецуелския петрол".

Това по същество бяха и първите гласувания в Камарата по темата за военната кампания на президента в Централна и Южна Америка, отбелязва Асошиейтед прес. Преди това с гласовете на републиканците, които имат мнозинство и там, подобни текстове отхвърли и Сенатът. Но дори и хипотетично те да бяха минали в двете камари, Тръмп почти сигурно щеше да им наложи вето.

Въпреки това демократите не се отказват да се възползват от този инструментариум като начин да разпалят обществени дебати за военната кампания и чрез публичния ефект от тях евентуално да заставят републиканците да минат на тяхната позиция. Последните обаче на този етап застават твърдо зад своя президент съпартиец, независимо от заплахата напрежението да прерасне в пряк сблъсък с венецуелския президент Николас Мадуро, отбелязва Асошиейтед прес.

"Правителството на Тръмп никога не е заявявало публично, че иска смяна на режима, но аз лично няма да имам нищо против, ако становището му е това", посочи лидерът на сенатстското мнозинство Джон Тюн. "Мадуро е тумор на този континент."

Правителството на Тръмп не е търсило одобрението на Конгреса за военните си акции напоследък в Карибския регион. Според него лодките, пренасящи наркотици, подлежат на същите действия като всички останали терористични заплахи срещу САЩ. Тезата обаче предизвиква спорове и целият въпрос се следи под лупа, особено след операцията от 2 септември, когато бяха убити двама души при повторна атака, след като бяха оцелели при първата.

От своя страна, шефът на ООН - Антонио Гутериш - призовава за намаляване на напрежението между САЩ и Венецуела, съобщи говорителят му.

"Генералният секретар е фокусиран върху предотратяването на всякакво по-нататъшно изостряне на напрежението. Той приканва към сдържаност и незабавно успокояване на обстановката", каза на брифинг говорителят на Гутериш Фархан Хак, цитиран от БТА.