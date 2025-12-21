Гърция изпраща рекордна година за туризма

Гърция е на път да отбележи „поредна рекордна година“ за туризма през 2025 г., въпреки продължаващия недостиг на работна ръка в ключов сектор на икономиката, заяви министърът на туризма Олга Кефалояни в интервю за гръцката информационна агенция ANA.

Между януари и края на септември средиземноморската страна – отдавна обичана от туристите заради слънчевите си острови и богатото си археологическо наследство – е посрещнала 31,6 милиона посетители, което представлява ръст от 4% спрямо същия период на 2024 г., показват данни на Гръцката централна банка, публикувани в края на ноември.

„Като цяло очакваме 2025 г. да бъде още една рекордна година за туризма в нашата страна“, каза Кефалояни, цитирана от БГНЕС. Тя изрази надежда и за още една изключително силна година през 2026 г.

След пандемията от Covid-19 Гърция последователно чупи годишни рекорди както по приходи от туризъм, така и по брой чуждестранни посетители. През цялата 2024 г. страната е била посетена от 40,7 милиона души – с 12,8% повече в сравнение с 2023 г.

Този ръст обаче поражда опасения относно неконтролираното строителство в няколко популярни туристически дестинации, докато жителите на Атина се оплакват, че разрастването на краткосрочните туристически наеми е довело до рязко повишаване на наемите.

Климатичните промени, водещи до все по-интензивни горещи вълни и все по-опустошителни горски пожари, също представляват заплаха за сектора, който премиерът Кириакос Мицотакис активно насърчава от встъпването си в длъжност през 2019 г. като част от усилията за възстановяване на икономиката след финансовата криза.

Според Института на Конфедерацията на гръцкия туризъм (INSETE), туризмът е допринесъл пряко за около 13% от брутния вътрешен продукт на страната през 2024 г., а косвено – за над 30% от БВП.