Първите 1200 души получиха призовки за задължителната военна служба в Хърватия

Около 1 200 повиквателни бяха изпратени тази сутрин до адресите на млади мъже, родени през 2007 г., които имат хърватско гражданство и постоянно местоживеене в Република Хърватия. В официално съобщение Министерството на отбраната обяви подробности за началото на нововъведената задължителна военна служба, съобщи Večernji.hr.

Тази сутрин Министерството на отбраната изпрати първите повиквателни за задължителни медицински прегледи с цел окомплектоване на първия набор военнослужещи за новото базово военно обучение. Изпратени са около 1 200 повиквателни за медицински прегледи, които ще бъдат получени от млади мъже, родени през 2007 г., с хърватско гражданство и местоживеене в страната.

"Повиквателните се изпращат по пощата от регионалните отдели по отбраната, като наборниците могат да ги очакват в пощенските си кутии в рамките на седем дни. За попълването на първия набор са изпратени около 1 200 покани за медицински прегледи, които са планирани за втората половина на януари. Прегледите ще се извършват във Военномедицинския център на Министерството на отбраната – Института по авиационна медицина в Загреб и Института по военноморска медицина в Сплит, както и в местни институции по трудова медицина. Регионалните отдели по отбраната в Осиек, Пожега, Славонски Брод, Дубровник, Пазин, Риека, Госпич и Вировитица ще насочват наборниците към здравни заведения в съответните райони", се казва в съобщението.

Министерството на отбраната ще осигури възстановяване на транспортните разходи за явяване на медицинските и психологическите прегледи, чрез организиран транспорт или заплащане на най-евтиния билет за обществен транспорт до и от мястото на прегледа. Медицинската годност за военна служба ще бъде определяна от специалисти по трудова медицина.

Медицинският преглед включва общ медицински преглед, психологическо тестване, измерване на ръст и тегло, изследване на зрение и слух, лабораторни изследвания на кръв и урина, електрокардиограма, прегледи от други медицински специалисти, както и допълнителни диагностични изследвания при необходимост. Наборниците са длъжни да представят цялата налична медицинска документация, свързана със здравословното им състояние.

Свързани статии Защо Хърватия купи 44 нови танка Leopard 2A8?

"Наборниците, признати за годни за военна служба, ще бъдат изпратени на базово военно обучение или, съгласно Закона за отбраната, могат да заявят отказ по съвест и да изпълняват гражданска служба. Законът предвижда и възможности за отлагане на обучението – например за студенти и спортисти", допълват от министерството.

Признатите за годни ще получат повиквателни за базовото военно обучение през февруари 2026 г., като началото на обучението се очаква в началото на март 2026 г. в казармите в Книн, Слун и Пожега. За първия набор е предвидено разполагането на до 800 наборници в тези три военни обекта.

Базовото военно обучение продължава два месеца и включва усвояване на основни военни умения, работа с лично оръжие и съвременно оборудване, включително безпилотни системи, оказване на първа помощ, основи на самозащитата, както и запознаване с ключови военни операции от Отечествената война, се казва още в съобщението на Министерството на отбраната на Хърватия.