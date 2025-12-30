Над 53 000 земетресения са регистрирани в Турция през 2025 г.

Турция преживя една от най-земетръсните си години през 2025 година, като в цялата страна бяха отчетени над 53 000 земетресения, съобщава "Тюркийе тудей".

Според данни, разгледани от специалиста по управление на бедствия доцент Булент Озмен, мащабът на сеизмичната активност поставя тази година на второ място след периода със смъртоносните земетресения в Кахраманмараш на 6 февруари 2023 година.

В интервю за Анадолската агенция Озмен, който е преподавател във Факултета по инженерство на Университета Гази, подчерта, че данните за 2025 година отново показват колко изложена е Турция на земетресения. Той каза, че общият брой на регистрираните трусове е достигнал 53 262, което показва постоянни движения по многото активни сеизмични зони в страната.

Озмен отбеляза, че през 2025 година 437 земетресения са били с магнитуд над 4. Повечето от тях са били със средна сила, но малка част са достигнали сила, която може да причини щети.

Като цяло данните показват, че в Турция е имало средно по едно земетресение с магнитуд 4 всеки ден, земетресение с магнитуд 5 приблизително на всеки две седмици и земетресение с магнитуд 6 или по-силно приблизително на всеки два месеца и половина.

Според Озмен тези цифри показват, че "Турция е била разтърсвана средно от шест земетресения на час, или 146 на ден".

Провинцията с най-много земетресения през 2025 година беше Балъкесир, главно заради силната сеизмична активност, съсредоточена в района на Синдръгъ. Озмен обясни, че там са били регистрирани близо 21 000 земетресения за около четири и половина месеца, след две отделни земетресения с магнитуд 6,1 през август и октомври.

Тази поредица, каза той, може да е най-големият брой земетресения, документиран някога в един район в Турция. Жителите на Синдръгъ на практика са преживявали същия среден брой трусове на ден, както цялата страна, с чести разлюлявания, включително повтарящи се трусове с магнитуд 4 и повече.

След Балъкесир провинциите с най-много регистрирани земетресения са Кютахия, Мугла, Малатия и Кахраманмараш.

Сред най-значимите събития през годината беше земетресение с магнитуд 6,2, което удари крайбрежието на Силиври, близо до Истанбул, на 23 април. Озмен отбеляза, че това земетресение е напомнило, че рискът от земетресения около Истанбул, мегаполис с над 15 милиона души, остава висок.

Други важни събития включват земетресение с магнитуд 5 в района Кулу, Коня, както и няколко по-слаби труса с епицентър в Етимесгут, Анкара. Въпреки че тези земетресения в Анкара са били умерени, Озмен каза, че те отново са повдигнали въпроса за риска от земетресения в столицата.

Въпреки големия брой земетресения броят на пострадалите през 2025 г. остана по-малък в сравнение с минали бедствия. Озмен съобщи, че трима души са загинали, а 594 са били ранени. Всички наранявания са били причинени от паника, а не от срутване на сгради, което подчертава значението на подготовката и информираността на хората, отбелязва медията.

Въпреки това Озмен предупреди, че в Турция все още има много сгради, които са уязвими при земетресения. Дори земетресения с магнитуд над 5 могат да причинят сериозни щети в райони със стари или лошо построени сгради, затова е важно да се ускори обновяването на градовете.

Той също така отбеляза, че активни разломи минават под 24 провинции и 81 района в Турция. В такива райони според него строителството трябва да се ограничи, когато е възможно, а градското планиране трябва да отчита не само земетресенията, но и свързани опасности като втечняване на почвата и свлачища. (БТА)