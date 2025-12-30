Кои европейци получиха честитка от Путин за Коледа и Нова година?

Кремъл заяви, че Владимир Путин е изпратил коледни и новогодишни поздравления до няколко световни съюзници, включително лидери от Китай, Съединените щати, Индия и Латинска Америка.

В Европа обаче в официалните послания на руския президент са споменати само двама лидери.

"Президентът на Руската федерация Владимир Путин изпрати коледни и новогодишни поздравления за 2026 г. до чуждестранни държавни и правителствени глави", съобщи пресслужбата на руското президентство.

Единствените европейски лидери в списъка с пожелания на Путин за празниците са Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Той също така поздрави папа Лъв XIV, американския си колега Доналд Тръмп, китайския президент Си Дзинпин, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и индийския премиер Нарендра Моди.

Руският президент поздрави и севернокорейския лидер Ким Чен Ун и южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

Путин изпрати поздравителни съобщения и до своите латиноамерикански съюзници: бразилския президент Лула да Силва, президента на Венецуела Николас Мадуро, кубинския президент Мигел Диас-Канел и съпрезидентите на Никарагуа Даниел Ортега и Росарио Мурийо. Руският държавен глава поздрави и лидери от бивши съветски републики и други страни в Азия и Африка.