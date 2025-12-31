IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Съобщава се за един ранен в района на руската столица

31.12.2025 | 08:37 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руските власти заявиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров, предаде Ройтерс.

Съобщава се за един ранен в района на руската столица.

Руското министерство на отбраната съобщи за 27 унищожени украински дрона от 20:00 до 23:00 часа московско време.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви в "Телеграм", че през деня над областта са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е ранен вследствие на атаката.

Свързани статии

Тази информация бе съобщена ден след като Русия обвини Украйна, без да предостави доказателства, че се опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин.

Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за слагане на край на войната в Украйна.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна дронове Москва Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem