Новост в Гърция: Градският транспорт става изцяло дигитален от 1 януари

От 1 януари 2026 г. градският транспорт в Гърция, основно Атина и Солун, преминава в нова ера с окончателното премахване на хартиените билети и пълното въвеждане на дигитални разплащания.

Традиционните хартиени билети се заменят окончателно от електронни карти и мобилни приложения. Целта е намаляване на отпадъците и модернизиране на системата, предаде кореспондентът на „24 часа“`.

Пътниците вече ще могат да заплащат пътуването си директно на валидаторите в автобуси, тролеи, трамваи и метрото чрез банкова карта (дебитна или кредитна) или чрез смартфон/часовник.

В Солун успоредно с пълноценното функциониране на новото метро се въвежда единна електронна система за таксуване на пътниците (ThessTicket), която изключва използването на хартия.

Билетите са под формата на пластмасови карти, които могат лесно да се зареждат с кредити или конкретни пакети през автомати за билети или онлайн платформи. Предлагат индивидуален билет (70 минути), който позволява неограничено прекачване в рамките на 70 минути от първата валидация. Покрива както градските, така и крайградските линии в тарифната зона на Солун.

Ще има дневни карти, които предлагат неограничен брой пътувания за период от 24 часа. Пакет от 10+1 маршрут е специален пакет, при който при закупуване на 10 пътувания пътникът получава едно допълнително пътуване безплатно.

Гражданите, които все още разполагат с неизползвани хартиени билети, ще имат кратък гратисен период до края на януари, в който да ги заменят в специализираните центрове за обслужване.

Тези промени целят да модернизират изцяло транспортната мрежа на Солун, съвпадайки с пускането на пълноценното функциониране на дългоочакваното метро на града.