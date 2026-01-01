Кои са 7-те древни езика, които не могат да бъдат разгадани?

Археолози и лингвисти се трудят да разгадаят редица древни писмени системи, които остават загадка и до днес, въпреки напредъка в технологиите. Експертите смятат, че разкриват доказателства за напреднали цивилизации, чиято писменост все още не могат да разберат, пише Deutsche Welle.

„Това е интелектуална загадка, толкова сложна, че дори най-блестящите умове не могат да я решат. Такива писмени записи ни дават достъп до култура, която отдавна е изчезнала“, коментира Свеня Бонман, специалистка по историческа и сравнителна лингвистика в университета в Кьолн.

Изданието отбелязва, че изследването на Бонман се фокусира върху епи-олмекската писмена система, използвана някога на южното крайбрежие на Мексико. Въпреки че някои надписи и символи показват ранна писмена система, текстовата колекция е толкова малка, а контекстът толкова несигурен, че разшифроването ѝ е много трудно.

Писмената система на цивилизацията на долината на Инд, известна още като Харапската цивилизация, в днешна северозападна Индия и Пакистан, е също толкова загадъчна. Появява се върху печати и фрагменти от керамика, но почти винаги в много кратки поредици – дали представлява развит език или система от символи, все още се спори.

Писмеността ронгоронго, открита на принадлежащия на Чили Великденския остров, също е силно абстрактна. Тя се състои от надписи или глифи, изобразяващи птици, хора или орнаментални форми. Надписите са оцелели само върху няколко дървени плочки, някои от които са повредени.

Повече се знае за минойската цивилизация, съсредоточена на остров Крит. Но от трите ѝ писмени системи е дешифрирана само Линеар Б, ранна форма на гръцки. Критските йероглифи и Линеар А остават загадка за учените. Известният Фестоски диск, глинен предмет със спираловидни символи, е открит на Крит в началото на 20-ти век. Датираща от около 1700 г. пр.н.е., писмеността е впечатлила учените, но те остават неразгадаеми.

Етруският език, използван в централна Италия, също остава загадка. Въпреки че азбуката е четлива, защото произлиза от гръцки, самият език не е свързан с нея, което затруднява учените да разберат писмеността. Протоеламитският език е най-ранната известна писмена и административна традиция в региона, който по-късно става Елам, а днес е Иран. Надписите са добре каталогизирани, но табличките често са откъслечни, чието съдържание наподобява административни бележки. Той не принадлежи към никое известно езиково семейство.

В публикацията се отбелязва, че тези писмености имат един проблем: липсва им еквивалентен Розетски камък – артефакт, върху който един и същ текст се появява в три различни писмености, което е позволило на учените да дешифрират египетски йероглифи. „Без такъв ключ остава трудно да се съпоставят символите със звуци, срички или думи“, се посочва в публикацията.

Но това не е невъзможно, казва Бонман, както е показано от дешифрирането на Линеар Б: „Двуезичните текстове не са непременно необходими, но е необходима приемственост с историческите времена. Например топоними, имената на владетели или богове. Тогава определено е възможно“. Това обаче е трудно, когато са налични само няколко много кратки текста, тъй като е трудно да се идентифицират модели и да се тестват хипотези. „Винаги работите с фрагменти или откъси от миналото“, каза Бонман. Ученият обясни, че ключът към дешифрирането на език е способността той да бъде причислен към известно езиково семейство. Без това няма звукови системи, словесни структури или типични граматически модели, спрямо които да се установи връзка, пише БГНЕС.