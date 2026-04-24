Американските ВВС удвоиха поръчката си за F-15EX Eagle II

Въздушните сили са на път да закупят 267 изтребителя F-15EX Eagle II в близко бъдеще — въпреки че на „Боинг“ може да е необходимо известно време, за да увеличи производството си, за да изпълни поръчката.

След месеци на спекулации, ВВС на САЩ представиха бюджета си за фискалната 2027 година (FY27) по-рано тази седмица. Общата сума е забележителна: очаква се ВВС да похарчат 267,7 милиарда долара през предстоящата фискална година, което представлява увеличение от около 25 процента спрямо FY26.

На пресконференция говорител на ВВС посочи, че новото финансиране ще бъде използвано за увеличаване на доставките с около 30%. Една от областите с най-голямо увеличение ще бъде придобиването на многоцелевия изтребител F-15EX Eagle II – чието количество ВВС се очаква да удвоят през следващите години, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Като част от предложения отбранителен бюджет от 1,5 трилиона долара, Въздушните сили могат да очакват да получат общо 267 самолета F-15EX Eagle II в близко бъдеще – огромно увеличение спрямо предишната прогноза от 129.

За да бъдем ясни, не всички самолети ще бъдат поръчани наведнъж. Броят вероятно ще започне от малък, съобщи Breaking Defense, като ВВС на САЩ търсят само 24 от подобрените и актуализирани изтребители F-15EX през фискалната 2027 година. Въпреки това, този брой вероятно ще скочи през следващите години.

Това би трябвало да е добра новина за Boeing, която в момента строи последната партида F/A-18 Super Hornets за Военноморските сили на САЩ.

Аерокосмическата компания спечели и договора за производството на F-47, пилотиран изтребител от шесто поколение, част от програмата на ВВС „Next Generation Air Dominance“ (NGAD), но може да минат няколко години, преди производството да набере пълни обороти. Поддържането на производствените линии с Eagle II ще осигури паричен поток за Boeing и потенциално ще ѝ даде повече време да намери чуждестранни купувачи за F-15EX.

Това може да е добра новина и за останалата част от американската аерокосмическа индустрия. Очаква се Боинг да възложи голяма част от работата на други производители, а нарастващият приток на пари от Пентагона вероятно ще повдигне всички лодки.

"Удълженото производство на самолета означава, че военните могат да разчитат на пълни производствени линии за поне два изтребителя в обозримо бъдеще – другият е F-35", пише Breaking Defense.

Lockheed Martin отговаря за производството на F-35 – и високото търсене на този самолет може да помогне да се смекчи удара от загубата на договора за F-47.

Очаква се ВВС да поръчат поне 38 изтребителя от пето поколение F-35A Lightning II, варианта с конвенционално излитане и кацане (CTOL) на Joint Strike Fighter, през фискалната 2027 г., което е увеличение спрямо поръчаните 24 през фискалната 2026 г.

"Финансовата 2027 година надхвърля компромиса между модернизация и готовност", заяви секретарят на ВВС Трой Мейнк по време на представянето на бюджета на Министерството на ВВС този месец. "Ние финансираме и двете като едновременни приоритети, за да гарантираме, че силите са готови за предизвикателствата на днес и утре."

F-15EX Eagle II е изтребител от „4,5-то поколение“ или „четвърто поколение плюс“. Той запазва цялостния дизайн на F-15 Eagle от четвърто поколение – платформа, датираща от средата на 70-те години – но го подобрява с преработени двигатели, подобрен полезен товар, усъвършенствана радарна система и най-модерна електроника.

Резултатът е самолет, който е почти толкова ефективен, колкото F-35.

Въпреки че цената на двата самолета е приблизително еднаква – около 80–100 милиона долара, в зависимост от спецификите – F-15EX има по-ниски експлоатационни разходи от F-35. Boeing също подчерта, че Eagle II няма да изисква нови логистични вериги, ескадрили за обучение, модификации на инфраструктурата, програмни офиси или интеграция на оръжия. F-15EX Eagle II споделят също около 70 процента от частите с настоящите варианти F-15C и F-15E, които се заменят.

Докато се стреми да увеличи производството на F-15EX, Boeing все още преодолява остатъчните ефекти от продължителна стачка, която спря производството в множество съоръжения в района на Сейнт Луис, Мисури, миналата есен.

Както беше съобщено по-рано, ръководството на компанията посочи, че производството ще се ускори, като доставките на Eagle II също ще се увеличат до края на следващата година или в началото на 2028 г. До края на календарната 2025 г. трябваше да бъдат доставени точно 12 самолета Eagle II, а Боинг си беше поставил за цел да достигне темп на сглобяване от два самолета на месец до началото на 2026 г.

Преди стачката програмата „Eagle II“ се вписваше в рамките на критериите за разходи, график и производителност на проекта, като всички самолети от партида 1 вече бяха доставени на ВВС на САЩ.