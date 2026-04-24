Рита Уилсън с изненадващо признание, баща ѝ имал второ семейство в България

Че Рита Уилсън е свързана с България, е известно на голяма част от феновете ѝ. Историята ѝ с нашата страна обаче е много по-дълбока, отколкото самата актриса си е представяла. А сега, десетилетия по-късно, Уилсън разбира за шокиращи детайли около живота на баща ѝ, български мюсюлманин, които изненадват дори самата нея.

През 2012 година, докато участва в Who Do You Think You Are? – британско документално шоу, което се гмурка надълбоко в родословието на известните личности, Уилсън разкрива, че баща ѝ е имал второ семейство в родната си България преди да емигрира за Съединените щати.

По време на снимките на епизода, Рита пътува до България, където намира стари документи, показващи, че Хасан е бил женен преди да замине за САЩ.

„Това, което откриха за баща ми, е, че неговата история е толкова шокираща и необичайна, че решили да се разровят още повече“, казва 69-годишната съпруга на Том Ханкс в епизод от подкаста How to Fail with Elizabeth Day, пуснат във вторник, 21 април.

