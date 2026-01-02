Бдение в Кран Монтана, трудно идентифицират телата на загиналите СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 22 / 22

Стотици хора се събраха в студената нощ в Кран Монтана, за да положат цветя и да запалят свещи в памет на загиналите и ранените в ужасния пожар в новогодишната нощ.

Около 40 души загинаха, а повече от 100 бяха ранени в пожара, който избухна в препълнения бар Le Constellation около 1:30 сутринта на 1 януари.

Разследващите в Швейцария са изправени пред сложната задача за идентифициране на телата на загиналите в пожара, обхванал претъпкан бар в курорта Кран Монтана в новогодишната нощ, където загинаха около 40 души, а 115 бяха ранени, предаде Ройтерс.

Телата на жертвите – предимно млади хора, празнуващи в бар „Констеласион“ - са толкова обгорели, че според швейцарските власти идентифицирането им може да отнеме дни.

Родителите на младежи, които са в неизвестност, отчаяно се молят да получат новини за тях, а чуждите посолства в страната се опитват да установят дали техни граждани са сред жертвите и пострадалите в една от най-тежките трагедии, сполетели Швейцария в нейната съвременна история, отбелязва Ройтерс.

„Първата задача е да идентифицираме всички тела“, заяви снощи на пресконференция кметът на Кран Монтана Никола Феро. По думите му, това може да отнеме дни.

Матиас Рейнар – ръководител на правителството на кантона Вале – заяви, че експертите използват дентални и ДНК проби за идентификацията.

„Цялата тази работа трябва да бъде свършена, тъй като информацията е толкова ужасяваща и чувствителна, че не можем да кажем нищо на семействата, докато не сме на 100% сигурни“, добави той.

Междувременно главният лекар на болница „Морж“ в Лозана Уасим Рафул заяви, че над 20 от пострадалите, които се лекуват в университетската болница в града, са с над 60% изгаряния.

По думите му, лечебното заведение, в което се настаняват най-тежките случаи, е „приело около 13 възрастни и 8 непълнолетни с изгаряния над 60%“.

Рафул отбеляза, че става въпрос за „много тежки травми“, лечението на които ще отнеме дълго време.

Причините за пожара все още не са изяснени. Швейцарските власти съобщиха, че вероятно става въпрос за инцидент, а не за нападение.

От информация на оцелели и кадри, споделени в социалните мрежи, се предполага, че таванът на бара е пламнал от запален бенгалски огън.