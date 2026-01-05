IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лошото време в Румъния отне живота на двама туристи

Снегът и виелиците остави хиляди домакинства без ток

05.01.2026 | 15:52 ч.
Обилните снеговалежи и виелици оставиха хиляди домакинства без ток, съобщава Министерството на енергетиката в Румъния. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу.

Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очаква се на места температурите да паднат до минус осем градуса.

За по-голяма част от страната е обявен жълт код за опасно време. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч. 

Изключително усложнена е обстановката и в планините, където двама туристи са били открити мъртви, а други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба Salvamont. / БТА

Румъния сняг валежи виелици минусови температури загинали туристи
