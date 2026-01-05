Лошото време в Румъния отне живота на двама туристи

Обилните снеговалежи и виелици оставиха хиляди домакинства без ток, съобщава Министерството на енергетиката в Румъния. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу.
Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очаква се на места температурите да паднат до минус осем градуса.
За по-голяма част от страната е обявен жълт код за опасно време. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.
Изключително усложнена е обстановката и в планините, където двама туристи са били открити мъртви, а други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба Salvamont.