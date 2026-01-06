IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадуро нае адвоката на Джулиан Асанж по делото за наркотероризъм

Бари Полак дългогодишен защитник на основателя на "Уикилийкс"

06.01.2026
Задържаният от Съединените щати президент на Венецуела Николас Мадуро нае известния адвокат по наказателно право Бари Полак за свой защитник по делото за наркотероризъм, по което е изправен пред федерален съд в Ню Йорк, съобщи "Блумбърг".

Полак е дългогодишен адвокат на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж.

Опитният юрист от Вашингтон подаде днес уведомление за явяване като защитник на Мадуро. Той присъства в съдебната зала, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по повдигнатите им обвинения.

Флорес ще бъде представлявана от опитния федерален прокурор от Хюстън Марк Донъли.

Полак ръководи 14-годишната съдебна сага на Асанж, приключила през 2024 г. със споразумение за признаване на вина по обвинения, свързани с изтичане на поверителна информация, засягаща националната сигурност на САЩ.

Според обвинителния акт, разпечатан на 3 януари, Мадуро, съпругата му и други лица са обвинени в наркотероризъм, заговор за внос на кокаин в Съединените щати, както и в притежание на оръжия и "разрушителни устройства". /БТА

