Хиляди домакинства в Берлин са четвърти ден без ток

Четвърти пореден ден продължават усилията за възстановяване на електроснабдяването и отоплението в райони в югозападната част на Берлин, след като десетки хиляди домакинства останаха без ток след атака срещу електропреносната мрежа, предаде ДПА.

Около 45 000 домакинства и повече от 2200 предприятия останаха без ток в събота, след като бяха опожарени високоволтовите кабели, свързващи ги с електроцентрала. Властите в Берлин смятат, че за палежа са отговорни леви активисти.

Около 19 500 домакинства и около 1000 предприятия все още са без ток и системният оператор „Щромнец Берлин“ (Stromnetz Berlin) заяви, че е възможно прекъсването да продължи до четвъртък, тъй като ремонтът е сложен.

Полиция, пожарникари и военни са разположени в засегнатите райони, за да помогнат на онези, които не са успели да намерят подслон при роднини или приятели в други части на Берлин. Температурите в града паднаха под нулата.

Болниците успяха да продължат да работят благодарение на аварийни генератори и електроснабдяването им вече е възстановено. „Щромнец Берлин“ заяви, че е било възстановено електроснабдяването и на 72 от 74 домове за възрастни.

В отворено писмо, публикувано в неделя онлайн, лявата екстремистка група Vulkangruppe (Вулканична група) заяви, че успешно е саботирала газовата електроцентрала в Лихтерфелде.

Групата заяви, че основната ѝ цел е била да вземе на прицел индустрията за добив на изкопаеми горива, отбелязвайки, че „действията ѝ са довели до прекъсвания на електроснабдяването в по-елитните квартали Ванзе, Целендорф и Николасзе“.

„Извиняваме се на по-малко заможните жители на Югозападен Берлин“, се казва още в писмото.

Берлинските власти заявиха, че смятат писмото за автентично и кметът Кай Вегнер каза, че смята атаката за терористичен акт.

