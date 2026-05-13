Партиите в РСМ сЕ карат кой е българофил и кой "пешка на Радев"

Политическите партии в Северна Македония си отправиха взаимни обвинения, като България, българофилството и българските паспорти бяха в центъра на тяхната реторика.

От ВМРО-ДПМНЕ нарекоха председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче "пешката на Радев", като според тях той е признал, че СДСМ "има същите позиции като България" по отношение на промените в конституцията на страната.

"Пешката на Радев Венко Филипче няма нищо против да бъдем наричани северномакедонци. Филипче е дори по-голям отрицател на (Северна) Македония и македонския народ от Зоран Заев и България, и властите там, които ни наричат "​северномакедонци". Филипче е главният лобист на България в (Северна) Македония за включване на българите в конституцията, а след това и за промяна на идентичността, езика, културата и историята (ни)”, заяви в изявление в централата на ВМРО-ДПМНЕ членът на Централния комитет на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски.

В свое изявление говорителят на СДСМ Богданка Кузеска от своя страна определи коалицията ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ като "най-големия българофилски колектив", който използва "фалшивия патриотизъм" като "прикритие за лични интереси и престъпления".

"Министри, депутати, директори, чиновници – всички са с червени паспорти на ЕС и се държат като фалшиви патриоти пред народа. Дори семейството на Мицкоски има български паспорти. Семейството на главния им медиен пропагандатор и главен пиар-съветник на Мицкоски Драган Павлович Латас също има български паспорти... Малцинствата са наши съседи, другари, приятели, колеги... те не са терористи. Само ВМРО(-ДПМНЕ) тероризира (Северна) Македония. Тя извършва държавен тероризъм, защото ни държи в блокада и далеч от ЕС", каза Кузеска, според която правителството на Северна Македония не желае тя да бъде европейска и правова държава, а изолирана и корумпирана страна.

След като разгледа обновените зали на една от болниците в Скопие, в отговор на журналистически въпрос, свързан с твърденията на СДСМ, че партията му е българофилска, премиерът на страната Християн Мицкоски заяви, че ВМРО-ДПМНЕ е промакедонска партия и това е нейният основен приоритет.

"Не мога да коментирам това, защото утре (от СДСМ) ще кажат нещо друго. Предполагам, че ще измислят някакво друго прилагателно. Ръководството на СДСМ по принцип всеки ден казва неща, които първо са некултурни и второ - няколко пъти през деня променят това, което обявяват пред обществеността. Ние сме промакедонска партия и това ни интересува. Фактът, че са загубили идентичността си, е техен проблем, с който много скоро ще се сблъскат на избори", заяви Мицкоски.

Последва бърза реакция и от председателя на СДСМ Венко Филипче.

„Промакедонска? Значи не сте македонска партия? И да, не сте. Не можете да сте македонска с български паспорти!", написа във Фейсбук профила си Филипче.