ЦСКА и ЦСКА 1948 не се победиха, Брахими с контузия

ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1:1 в двубой от 34-ия кръг на Първа лига. Мачът предложи спорни ситуации и сериозни кадрови проблеми за "армейците" преди мачът с Левски тази събота.

Първото полувреме ЦСКА 1948 стигна до гол след една от малкото си опасни атаки през първата част. След центриране отдясно Русев засече с глава, но ударът му бе спрян с ръка от Делова. Главният съдия Мартин Великов без колебание посочи бялата точка, а Мамаду Диало реализира хладнокръвно за 0:1.

Преди гола пък имаше положение за дузпа отново за гостите, след като Георги Русев бе спънат отзад. ЦСКА пък така и не отправи точен удар.

След почивката двубоят придоби още по-драматичен характер. Само четири минути след подновяването на играта вратарят Маринов излезе извън наказателното поле, за да пресече атака на Брахими. Макар да игра с топката, стражът влезе остро в краката на крилото и го контузи, което наложи принудителната му смяна с Илиев.

Участието му в предстоящото дерби срещу Левски, както и във финала за Купата, остава под въпрос.

ЦСКА натисна опонента си и резултат дойде в 66-ата минута. Илиев изведе Пастор отдясно в наказателното поле, а защитникът подаде отлично към непокрития Макс Ебонг, който от близка дистанция не сгреши за 1:1.

До края на срещата ЦСКА продължи да търси победата, но добре организираната защита на ЦСКА 1948 удържа натиска.

В края на мача пък ЦСКА 1948 имаше две отлични възможности да вземе трите точки, а опасна атака бе прекъсната с последния съдийски сигнал.