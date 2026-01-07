Турция: Изключително близо сме до постигането на траен мир в Украйна

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че постигането на траен мир във войната между Русия и Украйна е „изключително близо“, като подчерта готовността на Анкара да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално постигане на примирие между двете страни, предаде Анадолската агенция.

„По мое мнение в момента сме изключително близо до постигането на траен мир (в Украйна). Най-малкото виждаме, че няколко области, които са ключови за мира, се обсъждат по изключително сериозен начин“, каза Фидан пред журналисти в турското посолство в Париж след проведената вчера среща на „Коалицията на желаещите“ за Украйна.

Подчертавайки значението на срещата в Париж, Фидан каза, че е представлявал турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата, на която са присъствали и лидери на държави и институции като ЕС и НАТО. „Бяха обсъдени важни въпроси“, каза той.

„Това, което виждаме, е, че ако двете страни се споразумеят, това няма да бъде просто мирно споразумение, което слага край на войната в Украйна. То също така ще определи в дългосрочен план условията на мира между Русия и Европа в новата ера. В същото време това ще бъде всеобхватно споразумение, което ще оформи регионалната политика на Москва занапред“, каза още турският външен министър.

Относно обсъжданите въпроси Фидан каза, че те са свързани с наблюдението на евентуално бъдещо прекратяване на огъня, поддържането на възпиращата способност на Украйна и възможността за военни мерки в случай на нарушение на примирието, като подчерта готовността на Турция да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално примирие.

„Като се има предвид, че Турция е страната членка на НАТО, която притежава най-големия флот в Черно море, съвсем естествено е именно тя да поеме отговорност за сигурността там. Надяваме се, че мирно споразумение ще бъде подписано възможно най-скоро, за да се предотврати по-нататъшна загуба на човешки живот и стабилността в региона да бъде възстановена“, каза Фидан.

(БТА)